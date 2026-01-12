PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
13 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Accidente de tránsito
Martes 13
Graciela Alfano
Kevin Benavides
Juventud Antoniana
Bolivia
Juana Viale
Asignación Universal por hijo
Semana de la Empanada
Accidente de tránsito
Martes 13
Graciela Alfano
Kevin Benavides
Juventud Antoniana
Bolivia
Juana Viale
Asignación Universal por hijo
Semana de la Empanada

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Juana Viale desmiente ser "la tercera" entre Macri y Juliana Awada

A través de una historia de Instagram, la conductora “lamentó el daño causado” por la información falsa.
Lunes, 12 de enero de 2026 23:14
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Juana Viale enfrentó los rumores que la señalan como la tercera en discordia en la relación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, con un comunicado en sus redes sociales. 

Notas Relacionadas

Las versiones de que la diseñadora de indumentaria y el ex presidente de Argentina se habrían separado estallaron el domingo por la tarde. Horas después, Awada confirmó la noticia a través de una historias de Instagram, reconociendo que estaba “cerrando una etapa”. 

Tras la escandalosa separación, Franco Torchia contó en Duro de Domar (C5N) una fuerte y escandalosa versión que indica que la disolución del matrimonio se debe a una supuesta infidelidad de parte de Mauricio Macri con Juana Viale. 

La nieta de Mirtha Legrand, que actualmente está en pareja con Yago Lange, negó rotundamente los rumores con un comunicado en redes: “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. LOS QUE NO TIENEN LA POSTA HABLAN EN CONDICIONAL para ampararse legalmente”.

“Lo que no se puede negar, ni discutir es que es un camino corto. La mentira digo”, reflexionó.

Apuntando directamente contra el periodista, dejó entrever que recibió algo a cambio de dar “la información”: "No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para "des" informar, lastimando y mintiendo". 

“A los que amo, respeto y admiro, Gracias por acompañarme, por reírse y por iluminarme. Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, cerró.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD