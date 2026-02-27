PUBLICIDAD

Nacionales

Pichetto se reunió con Cristina Fernández de Kirchner y llamó a la unidad del peronismo

El diputado nacional mantuvo un encuentro con la expresidenta en su domicilio y planteó la necesidad de “perdonarse” dentro del movimiento justicialista. El gesto fue interpretado como una señal de acercamiento tras años de distanciamiento político.
Viernes, 27 de febrero de 2026 20:51
Miguel Ángel Pichetto junto a Cristina, durante el gobierno de la expresidenta en el 2015. Foto: Archivo
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto mantuvo un encuentro con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y reforzó públicamente su convocatoria a reconstruir la unidad del peronismo, en medio de un escenario político atravesado por tensiones internas y reacomodamientos en la oposición.

La reunión, que no dejó registro fotográfico, tomó estado público durante un acto militante realizado en el Abasto Hotel, bajo el lema “Doctrina, Industria y Trabajo”. Allí participaron dirigentes de distintos espacios y referentes que en los últimos años mantuvieron diferencias con la exmandataria.

En ese contexto, la diputada nacional Marita Velázquez, integrante del espacio Principios y Valores, confirmó el encuentro y subrayó el reclamo de la militancia. La legisladora, que compartió el acto con el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, sostuvo que en las bases del peronismo existe una fuerte expectativa por señales de acercamiento entre los distintos dirigentes. En la actividad también estuvo presente el excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio.

Pichetto habla en el encuentro de peronistas.

Durante su intervención, Pichetto retomó la idea de avanzar hacia una etapa de reconciliación interna. En ese marco, planteó que el peronismo debe revisar su historia reciente con una mirada crítica y apostar a la construcción de una propuesta política amplia que permita volver a ser competitivo electoralmente. 

“Quiero empezar con una reflexión que hizo el Gringo Castro. Habló de misericordia, una visión muy vinculada fuertemente a la religión. Yo prefiero agregarle la palabra perdonarnos. El peronismo tiene que perdonarse, mirar el pasado y reflexionar. Cualquier gobierno peronista es mucho mejor que este gobierno que nos está gobernando a los argentinos, y nos está mandando a la miseria”, dijo el diputado.

Pichetto y Cristina fueron senadores en el 2005. Foto: NA

El legislador también llamó a dejar atrás las disputas del pasado y enfocarse en el presente, con el objetivo de articular un frente político más amplio. Como ejemplo, mencionó la experiencia electoral de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro en Brasil, al señalar la importancia de construir mayorías sin exclusiones.

El encuentro y las declaraciones se inscriben en una serie de movimientos dentro del peronismo orientados a recomponer vínculos y delinear una estrategia común frente al actual escenario político, donde distintos sectores coinciden en la necesidad de mostrar cohesión y renovar la propuesta opositora.

 

