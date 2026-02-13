Causa Vialidad: piden decomisar bienes de Cristina Kirchner y Báez

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron ayer al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de la expresidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111 donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.

"Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24 , señalaron los fiscales.

Entre los bienes incluidos en el listado que presentó Luciani figuran, además del departamento San José 1111, el chalet de Río Gallegos y el hotel Alto Calafate -investigado por lavado de dinero- y el hotel La Aldea que posee en El Chaltén. También se incorporó el chalet de la costanera de Río Gallegos, casas, terrenos y departamentos ubicados en la capital santacruceña.

Aún no pagaron

"Las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo".

En efecto, el objetivo de la presentación de la Fiscalía es llegar a cubrir los 685.000 millones de pesos que se fijó como monto del fraude ocasionado a través de las 51 licitaciones direccionadas, en las que se detectaron numerosas irregularidades, con sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral (propiedad de Báez).

"Han echado mano de todo tipo de artilugios procesales -declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores-", remarcaron en el escrito elevado al tribunal encargado de ejecutar la sentencia.

De acuerdo al planteo de los fiscales, tanto Cristina Kirchner como Báez "vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme".

"La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley", apuntaron.

"Para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a recuperar los activos provenientes de los delitos", consideraron.

A fines del año pasado se conoció que la Corte Suprema de Justicia sería la encargada de administrar y subastar el decomiso de los bienes de la expresidenta, después de que el TOF 2 solicitara esa medida.

Esa decisión alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.

Disputa por la pensión que le dejó Néstor

La Cámara Federal de la Seguridad Social dejó ayer sin efecto la resolución que había dado de baja la pensión no contributiva de Cristina Kirchner por el fallecimiento del exmandatario Néstor Kirchner.

Hasta hace dos años, cuando fue suspendida, la pensión rondaba los $8 millones por mes.

De todos modos, el Ministerio de Capital Humano interpondrá a través de Anses un recurso extraordinario federal contra la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social.