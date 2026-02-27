PUBLICIDAD

18°
27 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Clima en Salta: pronóstico del último fin de semana de vacaciones, y el tiempo para Cafayate

Se vienen dos días de temperaturas cálidas y probabilidad de lluvias aisladas para la ciudad de Salta, mientras que desde el martes se espera un período más inestable. Y enterate cómo estará el tiempo para el cierre de la Serenata, en Cafayate.
Viernes, 27 de febrero de 2026 21:52
El centro de la ciudad de Salta, y la plaza de Cafayate.
El cierre de febrero tendrá condiciones cambiantes en la ciudad de Salta y alrededores, con jornadas cálidas y precipitaciones aisladas que podrían presentarse especialmente durante la tarde y la noche del este sábado, con una temperatura máxima que alcanzará los 26 grados.

Para el domingo se prevé una temperatura en ascenso, con 28 grados y baja probabilidad de lluvias, tendencia que se mantendría el lunes, también con una máxima de 28 grados y condiciones similares hacia la noche.

El panorama comenzará a modificarse desde el martes, jornada en la que se anticipa mayor inestabilidad, incremento de las probabilidades de precipitaciones y una máxima de 26 grados.

Descenso de temperaturas

El miércoles se mantendría en valores similares, mientras que el jueves la temperatura promedio descendería a 24 grados, todavía con tiempo inestable. El viernes, en tanto, se espera un descenso más marcado, con una máxima de 22 grados.

Escobar señaló que entre martes y viernes “se prevé inestabilidad con porcentajes altos de precipitaciones”, en coincidencia con distintos modelos meteorológicos. Además, mencionó que informes climáticos indican lluvias abundantes en Bolivia durante las primeras semanas de marzo, lo que podría repercutir en el comportamiento de los ríos de la región.

Cómo estará el tiempo en Cafayate

En paralelo, en Cafayate, donde se desarrolla la tradicional Serenata, el sábado se espera una máxima de 25 grados con cielo parcialmente nublado hacia la noche. La madrugada del domingo tendría condiciones favorables para el cierre del festival, que estará a cargo del Chaqueño Palavecino, quien acostumbra cantar hasta la media mañana del domingo.

Para esa jornada está prevista una temperatura máxima de 26 grados para la localidad turística de los Valles Calchaquíes.

Temas de la nota

