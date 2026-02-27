El Círculo Médico acusa un incumplimiento por parte del IPSS y solicita una conciliación

El Círculo Médico informó que recurrió a las instancias contractuales de conciliación ante el incumplimiento sostenido del convenio y la ausencia de respuestas por parte del Instituto Provincial de Salud.

Según detallaron en un comunicado difundido este viernes, la solicitud fue elevada a autoridades del Gobierno provincial, incluyendo a los ministerios de Economía y Salud, además de la Sindicatura de la Provincia.

Desde la entidad expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de la situación, al considerar que podría afectar la calidad y la continuidad de las prestaciones para los afiliados. En ese marco, remarcaron que su principal compromiso es garantizar el derecho a la salud de los pacientes.

Este conflicto se produce pese a que, en diciembre de 2025, el Gobierno de Salta había anunciado un nuevo acuerdo con el Círculo Médico de Salta para garantizar la atención médica de los afiliados del IPSS.

El proceso de conciliación tiene como plazo límite el próximo martes 3 de marzo. Mientras tanto, indicaron que continúan con gestiones y diálogo institucional con el objetivo de alcanzar una solución que lleve tranquilidad tanto a los profesionales como a la comunidad usuaria del sistema.

A continuación, el comunicado del Círculo Médico:

Queremos informar a la comunidad que, ante el incumplimiento sostenido del convenio y la falta de respuestas administrativas por parte del IPSS, nos vimos en la necesidad de recurrir a las instancias contractuales previstas, solicitando una conciliación con las autoridades del Gobierno provincial: el Ministro de Economía, el Ministro de Salud y el Síndico de la Provincia.

Esta situación nos preocupa profundamente porque entendemos que puede afectar la calidad y continuidad de la atención de los afiliados. Nuestro principal compromiso es con la salud de cada paciente y trabajamos para resguardar ese derecho.

La conciliación debe resolverse hasta el próximo martes 3 de marzo. Mientras tanto, continuamos gestionando y dialogando con la mayor responsabilidad, esperando alcanzar una pronta solución que brinde tranquilidad tanto a la comunidad médica como, fundamentalmente, a quienes confían en nosotros para el cuidado de su salud.

COMISIÓN DIRECTIVA

27/2/26