19°
28 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
cámara de comercio e industria de Salta
respuestas previsionales
Marcelo Armando Hoyos
Juicio por jurados
narcomenudeo
Campaña de Reyes Magos
Juventud Antoniana
Javier Milei
Salta

La Provincia recibió vacunas de Nación

Este primer envío incluye 7.500 vacunas doble viral y 250 triple viral.
Domingo, 28 de diciembre de 2025 01:04
El programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de Salta informó que comenzó la recepción de vacunas enviadas por la cartera sanitaria nacional, para cumplir con las dosis estipuladas para el primer trimestre del Calendario.

Este primer envío incluye 7500 vacunas doble viral y 250 triple viral. Entre los componentes recibidos están los requeridos para iniciar la estrategia de vacunación contra virus sincicial respiratorio (VSR), en enero del año entrante.

Estas vacunas son recomendadas para embarazadas entre las semanas 32 y 36, y 6 días de gestación, para lograr mejor cobertura y protección para recién nacidos en la época en donde aumenta la circulación de bronquiolitis y neumonías.

Asimismo, en esta primera etapa de distribución se incluyó, también, una entrega parcial de las vacunas adicionales de triple viral para implementar el adelanto de la segunda dosis contra sarampión, rubéola y paperas a los 15-18 meses, incluido en el nuevo Calendario.

El objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva. Los menores nacidos en 2021 recibirán la triple viral junto con otras vacunas de Calendario. Asimismo, se establece que los niños nacidos en 2021 y 2015 comiencen el ciclo lectivo con la inmunización correspondiente.

 

Temas de la nota

