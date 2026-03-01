Tensión con Nación, obras públicas paralizadas y un show en el Movistar Arena: las claves del discurso de Sáenz en la Legislatura

En su mensaje ante diputados y senadores provinciales, Gustavo Sáenz combinó gestión, números y posicionamiento político. “Vengo a cumplir el mandato constitucional de hacer un balance de lo que hicimos en el año 2025”, abrió el mandatario, en un discurso atravesado por la defensa del orden fiscal y el reclamo por fondos nacionales.

Federalismo y tensión con Nación

Uno de los ejes centrales fue la relación con el Gobierno nacional. Sáenz ratificó su voluntad de diálogo “sea cual sea la pertenencia partidaria del Gobierno”, pero marcó un límite: “el interés y el bienestar de Salta y su gente”.

El gobernador cuestionó el esquema de distribución de recursos y aseguró que “sólo en la Coparticipación, Salta tuvo una pérdida de recursos nacionales en un año por más de 436 mil millones de pesos”. También insistió en la necesidad de terminar con el “federalismo al revés”, al sostener que las provincias asumen más responsabilidades con menos fondos.

Si bien celebró que el país cuente nuevamente con Presupuesto Nacional aprobado, advirtió que la previsibilidad macro no resuelve el desfinanciamiento provincial.

Equilibrio fiscal y reducción de deuda

En materia económica, Sáenz defendió la administración provincial como uno de los pilares de su gestión. “En 2025 la Provincia alcanzó su sexto año consecutivo de equilibrio fiscal”, subrayó.

Además, destacó que la deuda pública se redujo de 640 millones de dólares en 2019 a 346 millones al cierre de 2025. Enumeró la eliminación y reducción de impuestos provinciales y anticipó alivios en el impuesto inmobiliario rural.

El Presupuesto 2026 prevé una inversión de 4,2 billones de pesos, con más del 85% destinado a salud, educación y seguridad. El desafío será sostener ese esquema en un contexto de menores transferencias nacionales.

Obra pública: gestión propia y reclamos pendientes

Sáenz defendió la continuidad de la obra pública con fondos provinciales pese al freno nacional. “La ejecución de la obra pública con fondos provinciales nunca se detuvo en Salta; ni en los años de pandemia, ni cuando Nación retiró el financiamiento”, afirmó.

Desde 2019, detalló, se ejecutaron o están en ejecución 2.763 obras en toda la provincia. Para 2026 se destinarán casi 300 mil millones de pesos al área. También anunció la entrega de alrededor de 1.600 viviendas este año y destacó más de 6.500 escrituras otorgadas en seis años.

En infraestructura estratégica, puso el foco en la pavimentación de la ruta nacional 51 y el Corredor Bioceánico, además de la Autopista del Valle de Lerma. Al mismo tiempo, reclamó por obras paralizadas como los tramos de la ruta 40 y el tramo crítico de la 9/34, que calificó como “una verdadera ruta de la muerte”.

Salud bajo presión

El gobernador reconoció que el 60% de la población salteña se atendió en el sistema público durante 2025, en un contexto de caída de cobertura privada. “La Provincia no miró para otro lado”, sostuvo.

Remarcó que no se registraron fallecimientos por desnutrición como causa básica en menores de 4 años y que la mortalidad infantil disminuyó un 6,6%. También destacó la implementación de la historia clínica electrónica en el 100% de los hospitales y el lanzamiento del Hospital Público Digital.

Sin embargo, el sistema sanitario enfrenta una mayor demanda y la discontinuidad de medicamentos de alto costo desde Nación.

Sáenz y su Movistar Arena

Hacia el final de su alocución, el gobernador evocó el episodio en el que, acompañado por un grupo de gauchos, se manifestó frente a la Casa Rosada para reclamar una reunión con el Presidente. Con visible malestar, recordó aquella escena y lanzó: “Es injusto que un gobernador vaya frente a Casa Rosada, pase frío junto a los gauchos y usted cante en el Movistar Arena. Lo justo es que los dos cantemos”.