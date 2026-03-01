Sáenz en la Legislatura: "Por séptima vez le pido a los legisladores nacionales que piensen en los salteños"

“He soportado estoicamente insultos y mentiras. Sin embargo, siempre estuve y estoy dispuesto al diálogo. Me senté en la mesa con otros gobernadores y con el Gobierno nacional y les dimos las herramientas necesarias. Pero seguimos trabajando por los salteños. Seguimos peleando por las obras que se necesitan hacer y que van a mejorar la producción y la calidad de vida de todos los salteños", expresó el gobernador Gustavo Sáenz, ya en el cierre de este informe de gestión de 2025, y con el que dio por inaugurado un nuevo ejercicio de las sesiones legislativa en la provincia.

Sáenz recordó que mientras "nos cascoteaban el rancho, no seamos hipócritas, miremos a la gente a los ojos. Aquí y en Buenos Aires, porque no se puede votar una cosa allá y acá criticar. Eso no lo hago yo. Las elecciones se ganan mirando a los ojos a los salteños".

"¿Qué van a hacer por Salta? Los invito, por humildad, ya con la séptima invitación, muchachos, dejen Salta, dejen las luces de Buenos Aires, los canales de Buenos Aires, buscando qué decir para generar polémica. Tengo conversación directa siempre que quiero con el Presidente. Le planteo las cosas para terminar y que no digan que estoy enojado".

El gobernador consideró injusto que vaya frente a la Casa Rosada, con un poncho, a pelear por las obras que nos corresponden y me muera de frío "mientras ustedes cantan en el Movistar Arena. Lo justo es que cantemos los dos, que mostremos federalismo real".

Sin distancias

"No tengo problema en salir al lado de nadie. Tengo la conciencia tranquila de que lo que hago, lo hago pensando en los salteños. Quiero que me recuerden, cuando termine mi mandato, que las generaciones venideras lo recuerden como un gobernador que peleó por Salta; que fui un gobernador que no necesitó custodia para sentarse a tomar un café en cualquier pueblo; que fue cercano a la gente, cercano al pueblo. Espero que así me recuerden, peleando por cada uno de los salteños", expresó el gobernador, en referencia a su relación con los representantes del gobierno nacional.

"Agradezco a mi familia que me apoya todos los días. Me encomiendo a Dios, le pido que me ayude a tomar las mejores decisiones para el bienestar de los salteños. Que el Señor y la Virgen del Milagro bendigan a todos los salteños. Gracias de corazón por el acompañamiento. Gracias a todos y cada uno de los salteños. Gobernar no es fácil, y en tiempos difíciles -y miren que me tocaron todos los tiempos: pandemia en salud, pandemia económica-. Dejo inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias. Gracias, salteños, de corazón. ¡Viva Salta, carajo!”, finalizó Sáenz en la la inauguración de este nuevo período.