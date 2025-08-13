Laura Cartuccia contra Urtubey

La diputada provincial Laura Cartuccia lanzó duras críticas contra la candidatura de Juan Manuel Urtubey en las próximas elecciones. Dijo que su regreso al kirchnerismo responde a una interna con Sergio Leavy. "No creo que sea la última Coca Cola fría del desierto ni el candidato más óptimo para Salta, teniendo en cuenta que fue gobernador durante 12 años y no hizo nada por la provincia. Faltan las obras y el dinero del Fondo de Reparación Histórica", afirmó.

En la misma línea, cuestionó la estrategia del exgobernador: "Si su única propuesta al armar su frente es que al presidente le vaya mal, ahí no nos va a encontrar, porque si a Milei le va mal, a todos los argentinos también". También apuntó contra Alfredo Olmedo, a quien calificó como parte "de la casta política más rancia" por "haber vivido siempre del Estado".

Sobre su posible postulación a senadora nacional, Cartuccia explicó que busca ser "la voz de los salteños en Nación" y que su prioridad será trabajar por sectores históricamente postergados. Entre sus iniciativas, mencionó la creación de un Régimen de Aporte Solidario Voluntario para reconocer previsionalmente a quienes realizan tareas de cuidado no remuneradas en el hogar; entre otros.