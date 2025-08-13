¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

criptoescándalo por $Libra
Cámara de Diputados de la Nación
Elecciones legislativas 2025
Copa Argentina 2025
Acciones de YPF
Youth Assembly AFS
Travel Sale 2025
Elecciones legislativas 2025
Crimen en Solidaridad
criptoescándalo por $Libra
Cámara de Diputados de la Nación
Elecciones legislativas 2025
Copa Argentina 2025
Acciones de YPF
Youth Assembly AFS
Travel Sale 2025
Elecciones legislativas 2025
Crimen en Solidaridad

DÓLAR OFICIAL

$1330.00

DÓLAR BLUE

$1330.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Laura Cartuccia contra Urtubey

"No hizo nada por Salta en 12 años", afirmó la diputada.
Miércoles, 13 de agosto de 2025 02:16
Laura Cartuccia.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La diputada provincial Laura Cartuccia lanzó duras críticas contra la candidatura de Juan Manuel Urtubey en las próximas elecciones. Dijo que su regreso al kirchnerismo responde a una interna con Sergio Leavy. "No creo que sea la última Coca Cola fría del desierto ni el candidato más óptimo para Salta, teniendo en cuenta que fue gobernador durante 12 años y no hizo nada por la provincia. Faltan las obras y el dinero del Fondo de Reparación Histórica", afirmó.

En la misma línea, cuestionó la estrategia del exgobernador: "Si su única propuesta al armar su frente es que al presidente le vaya mal, ahí no nos va a encontrar, porque si a Milei le va mal, a todos los argentinos también". También apuntó contra Alfredo Olmedo, a quien calificó como parte "de la casta política más rancia" por "haber vivido siempre del Estado".

Sobre su posible postulación a senadora nacional, Cartuccia explicó que busca ser "la voz de los salteños en Nación" y que su prioridad será trabajar por sectores históricamente postergados. Entre sus iniciativas, mencionó la creación de un Régimen de Aporte Solidario Voluntario para reconocer previsionalmente a quienes realizan tareas de cuidado no remuneradas en el hogar; entre otros.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD