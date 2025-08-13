¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

13 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Salta en la asamblea de Jóvenes AFS 2025 en Nueva York

Participaron 10 jóvenes de Capital y el interior provincial.
Miércoles, 13 de agosto de 2025 02:16
Los salteños en la asamblea de Jóvenes AFS 2025, en Nueva York.
Diez jóvenes salteños (de Capital y del interior) participaron de la Youth Assembly AFS que se realizó en la Universidad de Nueva York. Este importante evento internacional congregó a cientos de "ciudadanos globales dinámicos" de más de 80 países.

La participación de los jóvenes fue posible gracias al apoyo del Gobierno de Salta, a través del Ministerio de Economía, la organización AFS y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Bajo el lema "Desafiando la adversidad: Empoderando a los jóvenes ciudadanos globales para liderar", los delegados se reunieron para debatir y proponer acciones concretas destinadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Durante el evento, se realizó una celebración por el Día Internacional de la Juventud el pasado 8 de agosto, organizada por AFS Intercultural Programs, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional (UNITAR) y la Misión Permanente de Malta ante la ONU.

La agenda incluyó más de 30 paneles y sesiones de debate sobre temas clave como el futuro de la paz, las habilidades verdes, la salud mental y el liderazgo femenino. Los diez embajadores salteños expresaron su gran satisfacción por la oportunidad, compartiendo sus experiencias en redes sociales. El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, destacó en su discurso: "Hoy me encuentro frente a una generación que no se define por sus miedos, sino por el mundo que se atreve a imaginar. Venimos de lugares distintos, pero compartimos la misma esperanza: un mundo más justo, pacífico y sostenible".

 

