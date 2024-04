Abadía: "Lo buscamos de todas las maneras posibles, no se pudo"

Esta vez el albo no logró cantar victoria en casa, pero tampoco perdió y mucho tuvo que ver la gran labor de Federico Abadía, la figura de Gimnasia y Tiro en el clásico frente al lobo jujeño.

"La sensación es claramente que lo queríamos ganar, no se pudo, lo importante en esta categoría cuando no se puede ganar, es no perder. Es un clásico, obviamente lo queríamos ganar, fue duro, cerrado, y sumamos", dijo el arquero millonario.

Luego, Abadía, agregó: "Salió trabado, no se jugó tanto, lo buscamos de todas las maneras posibles, no se pudo, lo importante es que no se pierde", volvió a remarcar el guardavallas albo.

Por último, una de las piezas más importante de Gimnasia, se refirió al gran marco de publico que hubo en el Gigante del Norte: "Está buenísimo jugar con las dos hinchadas, no me voy a casar de decirlo; nuestra gente es espectacular, había un River-Boca, dejó todo de lado y vino a la cancha. Es algo para destacar, solo tenemos palabras de agradecimiento por su apoyo. Que se vayan tranquilo porque dimos todo", concluyó Federico.