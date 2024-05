Jamaica, la hija de L-Gante fue internada de urgencia: cuál es su estado de salud

Son horas difíciles para L-Gante (24) y Tamara Báez ya que su hijita, Jamaica, se encuentra internada con temperaturas febriles muy altas. La pequeña de dos años y medio estaría atravesando problemas gastrointestinales.

La primera en compartir la noticia fue Tamara, quien preocupó a sus seguidores al compartir una historia en sus redes sociales del pasillo de un hospital. Junto a ella, escribió: “Se me está haciendo la noche más eterna de mi vida”.

A dicha postal le siguieron otras de Jamaica en la clínica, con juegos que le llevaron familiares para entretenerse y hasta fotos de la niña junto a ambos padres, acompañándola en este duro momento. “Acá estamos siempre para vos mi bebé. Todo va a estar bien”, sumó.

A continuación, Báez compartió una serie de imágenes de Jamica en sus mejores momentos, para mostrar la felicidad que la pequeña le suele llevar a sus seres queridos. “Dale amorcita, que queremos verte feliz como siempre”, escribió, durante la noche del sábado.

Sin embargo, llegado el domingo, la mediática le hizo saber a sus fanáticos que aún permanecían en la clínica. En diálogo con Clarín, Ezequiel, hermano de Tamara, dio detalles de la salud de la niña. "Acá estamos en el hospital haciendo el aguante y con muchas fe. Jami sigue con fiebre y seguimos esperando los resultados de los análisis que le hicieron", explicó el joven.

Y agregó: "El parte médico de ayer fue bastante positivo pero siguen sin encontrar a que se debe la fiebre".

Fue Ezequiel, también, quien mostró la cantidad de familiares que fueron al hospital a transmitir su apoyo a Jamaica. “Aguantame cuando salgas. Te sigo esperando acá. Vine a decirte que te extraño, verte en esa sala me asusta. No estar a tu lado me hace daño”, dijo el joven.

Por otro lado, Tamara también compartió el mensaje de aliento que escribió su novio, Thiago Martínez. “Con mucha fe que va a salir todo bien. Las quiero con todo mi corazón”, escribió. Al repostear la imagen, la joven respondió: “Gracias por acompañarnos en todo”.

Qué tiene Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez

Claudia Valenzuela, la madre del cantante, había hablado con Teleshow durante la noche del sábado, y reveló detalles de la internación de la niña. Según contó, Jamaica permanece en el Hospital Garrahan por un fuerte cuadro febril y dolores abdominales.

Además, la mujer explicó que se le realizaron estudios pero aún debían esperar los resultados, por lo que debería pasar la noche en la clínica. “Está internada por problemas gastrointestinales, está con fiebre, queda hasta mañana internada (por hoy) y esperando resultados de los estudios y los análisis”, contó Claudia.

Y sumó: “Hasta ahora la están atendiendo y terminan de definir qué es lo que tiene, ahora está con mucha fiebre. Vamos a esperar”.