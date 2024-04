Salta se prepara para una gran prueba de running

El próximo 26 de mayo, la ciudad de Salta tendrá un medio maratón y 10k de NB Race Series, el calendario de carreras de calle y trail más importante de la Argentina.

Será un evento de gran atracción, con servicios y organización de primera línea donde todo está previsto para disfrutar cada kilómetro, en un circuito que comprende destacados puntos turísticos de la ciudad de Salta, enmarcado por los cerros y montañas circundantes.

El inicio y final de la prueba será en la plaza 20 de Febrero, con pasos del circuito por el Monumento al General Martín Miguel de Güemes, la Iglesia San Francisco, la Universidad Nacional y las principales calles de la ciudad.

Circuito certificado

Todos los circuitos de NB Race Series, el New Balance Medio Maratón de Salta contará con la medición, certificación y homologación de profesionales miembros de AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) y avalados por World Athletics (International Association of Athletics Federations). El circuito ofrecerá también la distancia complementaria de 10k.

El kit contará con la exclusiva remera técnica de la colección NB Race Series, diseñada para correr sin distracciones. Con imagen renovada, un tejido muy ligero y tecnología de secado rápido, costuras flat y tira de limpieza en el cuello, serán las nuevas favoritas de todos los participantes para salir a correr todos los días.

La entrega de kit será el día sábado 25 de mayo en el Hotel Alejandro I a solo dos cuadras de la plaza principal de la ciudad. Las inscripciones ya están abiertas ingresando a la web oficial.

NB Race Series

New Balance Race Series, es un programa de excelencia en running que cuenta con el calendario de carreras más grande, más completo y más convocante de Argentina.

Con diferentes distancias, ciudades, tipos de circuitos, New Balance Race Series ofrece a los corredores las herramientas para que puedan realizar una adecuada planificación de sus objetivos de running accediendo a la vez a importantes beneficios.

Virginia Suárez, salteña y una de las participantes de la media maratón NB Race Series, comentó sus sensaciones de cara a la competencia.

"Esta media maratón es muy importante y me preparo de la mejor manera para afrontarla. El que corre está entrenaNdo todo el tiempo y cuando tenés una carrera de esta índole, tenes un periodo de carga, el trabajo es más específico en cuanto a pasadas, en cuanto a fondos para afrontar estos 21k. Esto también va acompañado de una suplementación, una buena dieta y calzado adecuado", remarcó Virginia, quien también explicó como llegar de la mejor manera para correr: "Llegando a la fecha o 10 días antes, haces descargas para llegar con las piernas livianas pero antes tenés trabajos de cargas, de intensidad, pasadas, que ayudan a afrontar una competencia de estas características".

Por último, la atleta apunta a un solo objetivo: "Hace 5 años que compito, donde puedo correr voy y mi objetivo es terminar la carrera de manera físicamente sana, en condiciones optimas. Esta actividad es mi cable a tierra, encuentro en esto algo terapéutico, es muy lindo".