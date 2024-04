Sáenz volvió a cargar contra los privilegios del "Señor Tabaco"

La sesión en la que empezó a debatirse ayer la reformulada ley Bases tuvo voces que insistieron por la inclusión del capítulo de impuestos internos a los cigarrillos que el presidente Javier Milei retiró del proyecto original. La diputada nacional por Salta y presidenta del bloque de Innovación Federal, Pamela Calletti, pidió que se haga efectiva la discusión que Tabacalera Sarandí, la compañía de Pablo Otero, el "Señor Tabaco", logró quitar del texto original de la ley ómnibus que la obligaba a pagar más impuestos. "El presidente habló de valijas, coimeros y lobby, y ahora el Congreso tiene la oportunidad de terminar con las injusticias", dijo Calletti.

Horas antes, con un hilo en la red social X (Twitter), el gobernador Gustavo Sáenz se había pronunciado en iguales términos: "El Congreso tiene hoy la oportunidad de corregir una injusticia que representa un costo enorme para el país; no solo para sus 7 provincias tabacaleras sino para sus 24 jurisdicciones", manifestó. "Preservar un privilegio sumado al miedo de enfrentar a la verdadera casta nos cuesta a todos los argentinos, y mucho. La lista es larga", sostuvo el mandatario, y remarcó: "Gracias a este privilegio en concepto de impuestos internos; es decir 0,2 puntos del PBI. El Gobierno nacional se jacta de que ha logrado el mayor ajuste fiscal de la historia de la humanidad durante el primer trimestre del año ¿A cuánto equivale este ajuste? Casualmente 0,2 puntos del PBI", subrayó el gobernador de Salta. Luego hizo notar que los impuestos internos se coparticipan en su totalidad: "Estamos ante un problema federal, no solo de las provincias del norte", aclaró.

El gobernador de Salta precisó que a las provincias dejan de ingresar unos 600 millones de dólares y al tesoro otros US$ 400 millones al año. "Buenos Aires, por ejemplo, que no tiene ni una planta de tabaco en una maceta, pierde a razón de US$ 60 millones promedio anual desde 2018. Hay que sumar a nuestros jubilados: 7% del precio de cada paquete de cigarrillos se destina enteramente a la Anses a través del Fondo de Asistencia Social (FAS). Solo en 2023 se dejaron de recaudar 115 millones de dólares por este tributo. Ni hablar del sistema productivo: una economía regional de la que dependen más de 200 mil personas y exporta el 80% de su producción, en contraposición con los 40 millones de dólares por año que importa el 'Sr. Tabaco' sin comprar ni un kilo de producción local", insistió más adelante. Sáenz acotó que "el Fondo Especial del Tabaco deja de percibir recursos por casi 200 millones de dólares al año, lo que se traduce en menos hectáreas cultivadas, menos trabajo y menos exportaciones".