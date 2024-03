Pellicer asoma con una historia de "Viajes, libros y canciones"

El joven salteño que viajó con su música alrededor del mundo presentará su primer libro "Zoltan". Se trata del ex participante de La Voz Argentina: Juampi Pellicer. Estará presentando su primer libro, acompañado con canciones acústicas que formarán parte de su nuevo disco. El show se llamará "Viajes, libros y canciones". Se presentará el viernes 1 de marzo, en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura (Caseros 460), a partir de las 21.

El joven salteño que viajó con su música alrededor del mundo presentará su primer libro "Zoltan". Se trata del ex participante de La Voz Argentina: Juampi Pellicer. Estará presentando su primer libro, acompañado con canciones acústicas que formarán parte de su nuevo disco. El show se llamará "Viajes, libros y canciones". Se presentará el viernes 1 de marzo, en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura (Caseros 460), a partir de las 21.

A los 25 años dejó su carrera de ingeniero agrónomo en la UNSa a solo 6 materias de finalizarla. Como el mismo dijo: "No quería tener una opción B, era el arte o nada". Vendió todas sus pertenencias y se dedicó a escribir y a tocar en la calle, bares, casamientos y hoteles alrededor del mundo.

En esos viajes empezó a escribir una novela existencialista que habla sobre el amor, la distancia, el desarraigo, la familia y el compromiso con los sueños. "Fueron más de 45 ciudades y 16 países los que visité con mi música. En uno de esos viajes conocí a Zoltan, un marinero artesano y filántropo que fue quien me inspiró a escribir la novela", adelantó el salteño.

"El libro cuenta la historia de un joven músico que había dejado todo en su vida por la música y al verse ahogado por la ansiedad y la falta de sentido en su vida; decide cómo último recurso, viajar al África. Allí se encuentra con Zoltan; un viejo artesano de sonrisa fácil y apasionado por la vida que, luego de haberlo perdido todo en la postguerra, se fue a recorrer el mundo en su velero. A pesar de las diferencias entre ellos, con el tiempo se vuelven buenos amigos. Juntos emprenden un proyecto para cumplir el último sueño de Zoltan; viajar hasta América del Sur en su velero. En esta aventura que roza la filosofía, la espiritualidad, el existencialismo, la búsqueda del sentido, el amor y la reflexión; el joven va descubriendo en Zoltan y en si mismo, que las respuestas que tanto buscaba estaban en su interior, invisible para sus ojos pero visibles para su alma", agregó Pellicer.

El artista nació en Rosario de la Frontera, desde su adolescencia empezó a mostrar su enorme talento por la música. Tuvo mayor apertura cuando se radicó en la capital salteña para continuar sus estudios en la universidad. Luego, también le interesó componer y esto le posibilitó de cantar sus propias canciones. Hace unos años.

"Recuerdo hace unos cinco años me pegó muy fuerte la desesperante situación que se vivió en la Amazonía, por las miles de hectáreas que se quemaron, y que despertó miles de reacciones alrededor del mundo. Muchos usaron las redes sociales para repudiar el descuido y la desidia del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. mientras que otros hemos apelado al lado artístico para manifestarnos.

El bosque tropical del Amazonas, que abarca gran parte del noroeste de Brasil y se extiende hasta Colombia, Perú y otros países de Sudamérica, es el bosque tropical más grande del mundo y es famoso por su biodiversidad. Está entrecruzado por miles de ríos, incluido el caudaloso Amazonas. Las ciudades aledañas, con arquitectura del siglo XIX de los días de la fiebre del caucho, incluyen a Manaos y Belém, en Brasil, y a Iquitos y Puerto Maldonado, en Perú.

En su publicación, en aquel momento, además dejó un mensaje de concientización: "Si no cambiamos como sociedad estas cosas van a seguir pasando. Tengamos conciencia de que tenemos un solo planeta donde vivir y lo estamos destruyendo".

El joven salteño vivió una experiencia única hace algunos años cantando a dúo con el joven Mauro Afranllie, durante su participación en un reality musical a nivel nacional llamado La Voz, donde llegaron hasta las instancias finales. Bajo el nombre de Seres, fueron sorteando etapas y se perfilaron como principales candidatos, pero quedaron eliminados en la instancia final. Durante todo el certamen, contaron con el apoyo de Soledad Pastorutti, quien integraba la mesa de jurados. Los cantores salteños también recogieron aplausos a lo largo y ancho del territorio nacional.

"Cuando hagas el bien hazlo porque es bueno, no porque los hombres lo aprecien; cuando evites el mal, huye porque es mal, no porque los hombres hablen contra él. Sé honesto por amor de la honestidad. Como la alegría no existe sin su mezcla de dolor, así tampoco hay tristeza sin su porción de placer. La alegría y el duelo, aunque son distintos, están unidos", son algunas reflexiones de Juampi, que según él las aprendió de un libro que le regaló su abuela.