Paula Hernández: "Es bueno explorar cómo los hijos tratan de darse sus propios lugares, un poco a los codazos"

Alfredo Castro, Sergi López, Almudena González y Joaquín Acebo protagonizan "El viento que arrasa", largometraje de Paula Hernández basado en la novela de igual nombre de Selva Almada. Dos actores de reconocida trayectoria internacional, el chileno Castro y el español López, componen a dos padres: el reverendo Pearson y el Gringo, mecánico. González da vida a Leni, y Acebo "es" Tapioca, los hijos. En un escenario rural no precisado, algún lugar del interior, de la zona del Litoral, el tiempo de la historia también es impreciso, quizás los 90 -por los walk-man y los casetes-, o el presente. Y la religión y la esperanza de una salida juegan como marco y tracción de un filme brillante.

"Se dirá que 'El viento que arrasa' es otro drama familiar de Hernández. Lo es. Pero no es solamente eso. Si deslumbra es debido a que indaga respetuosamente sobre la relación de los estímulos con la creencia y los efectos de esa relación sobre la conciencia", escribió Roger Koza sobre esta película que se estrena el jueves en las salas del país. "Es el milagro del actor y una nueva joya de la corona de la cada vez más impresionante filmografía de Paula Hernández", opinó Claudio Alves.

La producción se estrenó a nivel mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2023, y en noviembre tuvo su presentación oficial en Argentina, en el Festival de Cine de Mar del Plata. El Tribuno dialogó con la realizadora.

¿En qué tiempo está ubicada la historia?

Mirá, la película -en realidad- juega un poco con una ambigüedad en cuanto al tiempo, fue algo buscado. Y no solo al tiempo sino también al espacio, a ese lenguaje que hablan los personajes, a esa frontera que habitan que -suponemos- está cerca de Brasil, Uruguay Argentina, pero que tampoco se precisa. Y un poco de eso ocurre con el tiempo. Hay cosas que están muy ligadas a los años 90 que, en realidad, tienen que ver con algo que sí se desprende de lo que plantea la novela, que son los años en que las nuevas religiones empiezan a entrar fuertemente a muchos de estos territorios, pero también hay una temporalidad que se juega, podría ser hoy, hay elementos que tienen que ver con el futuro como cuando ves un parque eólico, pero me parece que en ese sentido tiene la libertad -la película- de poder utilizar el tiempo en función de lo que estamos contando. Puede ser ahora y puede ser en los 90.

El lenguaje de los personajes, nos detengamos ahí. Hay varias entonaciones del castellano...

Como, justamente, teníamos lenguajes distintos... había un catalán, un chileno, una chica de Buenos Aires pero que hablaba muy diferente al otro chico, y como la idea de la película juega con esa ambigüedad, lo que decidimos fue más que intentar que hablaran un tono de una región puntual, remitirnos a algo que tuviera que ver con un trabajo alrededor de Entre Ríos, trabajamos algo de esta sonoridad, para que sus acentos originarios se borronearan un poco, pero que no desaparecieran, sino lo contrario. Si aparecían tenían que aparecer mezclados con modismos, con tonadas o con respiraciones... con determinadas cuestiones que tuvieran que ver con esa zona más pegada a la frontera, y esa fue un poco la idea. Fue un trabajo bastante largo que hicieron con una foniatra. Y a mí me encanta el resultado, porque no terminás de saber de dónde son, y creo que eso le aporta un montón a la película.

Alfredo Castro, Almudena González, Sergi López y Joaquín Acebo, el elenco. Gent. Jeannie Margalef

También al tema fronterizo, le sumás la religión, ¿es tu primera experiencia metiéndote en un mundo que tenga que ver con lo religioso?

Sí. No tuve nunca, ni tengo -digamos, no soy religiosa-, no tuve ni siquiera de chica una formación de ese tipo, Y, por un lado, me pareció algo vertiginoso. Fue como entrar en un mundo tan desconocido, como los primeros acercamientos al proyecto. ¿Qué pastor queremos contar?, ¿qué reverendo? Cuando uno empieza a indagar en el mundo de las religiones, aparece una paleta de miles de colores, y nos pareció que era importante ponerlo en la cabeza, que traccionara de allí el relato. Un reverendo que realmente cree en lo que procesa, que puede discernir entre una cuestión religiosa y una cuestión terrenal, y que también usa su herramienta religiosa con cierta manipulación; cuando la necesita con enfatismo, cuando la necesita con violencia, y tiene la posibilidad de usar eso como una herramienta para muchos lugares. Queríamos que no fuera un cliché de un pastor evangélico, sino que tuviera su verdad. Uno podía adherir o no a esa forma de ver el mundo. Y un poco eso también pasa con todos los personajes. No son planos, me parece que tienen contradicciones, inclusive en ellos mismos. Y eso también es atractivo de ver...

Y esa relación "estática" del mecánico con su hijo y estos dos viajeros que llegan, Leni y su padre...

La película en ese sentido funciona como espejo, dos personajes nómades que llevan la palabra, más que nada el reverendo, alguien que tiene el don de la palabra, en contraposición con este mundo más sedentario y un poco sin lugar, en donde casi no hay palabras, sino más bien hay cuerpos y silencio y otras formas de vincularse, muy opuestas a las del reverendo y su hija. Me parece que el encuentro de estos dos mundos es lo que les permite también poder un poco salir de su universo y mirar... ser un poco el espejo de otro lugar donde uno puede mirarse.

Hablás de espejos y miradas. El personaje de Leni tiene unas miradas tremendas... Cada uno de los actores ha hecho un trabajo extraordinario.

Sí. Yo realmente estoy muy contenta con el trabajo de todos... Ayer, justamente, dimos una charla junto con Selva Almada sobre la adaptación y demás, y recordaba los extras que tuve. Y creo que nunca tuve extras tan entregados a lo que tenían que hacer, con unas caras, un decir y unas miradas también muy increíbles. Fue un trabajo actoral muy lindo para transitar...

Estás anticipando una pregunta, ¿tuviste contacto con Selva Almada? ¿Vio el trabajo, participó de alguna forma en el guion?

Selva no tuvo que ver con el proceso de la adaptación. Ella había dejado en claro que no quería adaptar el material, y nos cedió los derechos, con cierto miedo, también, en el sentido de no saber muy bien quién iba a adaptar la novela. Y sí, tuve algún encuentro con ella en ese momento, pero más que nada para charlar algunas cuestiones que tenían que ver con las paternidades, su universo más allá de "El viento que arrasa". Lo que ella venía contando en otros libros también, que a mí me sirvió para pensar en el momento de adaptar. El trabajo del guion lo hicimos con Leonel D'Agostino, y Selva vio recién la película terminada, antes de irnos a Toronto, que fue el primer festival donde estrenaron la película. Vino a verla en una proyección y fue muy generosa y muy elogiosa con el trabajo, y ahora estamos como compartiendo un poco todo este lanzamiento, intentando que la gente vaya a ver la película y que también aparezcan nuevos lectores para su novela. Estamos acompañándonos en esta segunda etapa.

Claro, porque lleva a una relectura, y si no la conocés querés leer la novela.

Tal cual...

Mencionaste Toronto, ¿cómo le ha ido a la película en los festivales?

A la película le fue muy bien, sigue todavía haciendo recorrido por los festivales. Arrancó en Toronto y también fue la película de apertura de San Sebastián, en Horizontes Latinos, estuvo en Biarritz, en La Habana, en Gotemburgo, ganó premios en algunos de esos festivales. Está haciendo un lindo recorrido, la fuimos acompañando a veces yo, a veces los actores, depende la situación. Y bueno este año seguirá viajando y se estrena acá el 21 de marzo, y en Uruguay -donde filmamos toda la película-, en mayo. Sí, está viajando la película todavía...

En tu filmografía están "Las siamesas" y "Los sonámbulos", una presencia muy fuerte de lazos familiares...

Sí. Está película, obviamente, tiene otros temas, y me llevó a ciertos lugares... esto que hablábamos recién de lo religioso, del mundo rural, cosas más alejadas de lo que yo venía haciendo. Y eso mismo, por un lado, me dio miedo y -al mismo tiempo- fue como una buena señal también ese miedo (risas). Creo que es algo muy bueno explorar hacia otros lados, y creo que sí, lo que la puede unir con las otras dos películas -más que nada- tiene que ver con los vínculos, con la familia, con las cosas medio endogámicas y con los mandatos de los padres sobre los hijos, y cómo esos hijos tratan de darse sus propios lugares, un poco a los codazos, porque en todas las películas sucede de esa manera. Y eso creo que eso sí tiene que ver con los temas que a mí quizás más me interesan trabajar en este momento. Sí, siento que hay una relación con las otras películas...

Pensaba en el final de "Los sonámbulos" y en ese auto, y en Leni también en un auto... Una escena tremenda.

Sí, sí, me lo dijeron el otro día (risas). Bueno, esas cosas ni las pensás en el momento en que las estás haciendo, porque estás pensando en el presente de esa película, y después alguien te las empieza a mencionar. "Esto que apareció en 'Los sonámbulos' está acá'... y esto de 'Las siamesas'...". Es como una relación inconsciente que uno va haciendo, seguramente.

Esa cuestión del desplazamiento y el no saber qué viene después...

Tal cual. Sí, bueno... Comparada con esta película, me parece que "Los sonámbulos" tiene ese final crudísimo y de desamparo total, hay una salida de una situación en ruinas, y acá me parece que es un poco distinto. Uno viene acompañando esa mirada silenciosa de Leni, pero en el momento en el que toma la decisión que toma, ese silencio y esas miradas en otros momentos cobran un sentido y ella puede empezar a decir y a mover, a accionar. Entonces creo que tiene algo liberador. Si bien no sabe a dónde va ese personaje, cuál será el futuro, no importa, pero sí hay una salida mucho mejor a la que estaba teniendo en la hora y media de película...

Y la música no en los auriculares, sino en el auto, un momento poético, conmovedor. Estoy opinando, disculpame.

Bueno. Muchas gracias. No, por favor. Está bueno escuchar también, se trata de eso...

Paula Hernández ha completado una suerte de trilogía con "El viento que arrasa". Gent. Festival de San Sebastián

Sobre la directora y últimas películas

Paula Hernández nació en Buenos Aires. Estudió en la Universidad del Cine de Argentina, sus proyectos han recibido fondos de Visions Sud Est Fund, Global Film Initiative, Equinoxe TBC, Berlinale Co-production Market, Programa Ibermedia, entre otros. Es directora, guionista y productora.

"Los sonámbulos" (2019), con premiere en El Festival Internacional de Cine de Toronto, fue seleccionada para el Festival de Cine de San Sebastián, AFI Fest, Chicago International Film Festival y Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, donde recibió el Premio Coral a la Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Actriz.

"Las siamesas" (2020) se llevó en su premiere mundial el premio Flow a la Mejor Película argentina de todas las competencias en el Festival internacional de Cine de Mar del Plata. "Los sonámbulos" fue candidata al Oscar por Argentina y "Las siamesas", nominada al Goya Internacional y finalista de los Premios Platino como Mejor Actriz Protagónica.

"El viento que arrasa" (2023) tuvo su premiere internacional en Toronto (TIFF), fue película de apertura de Horizontes Latinos en el Festival de Cine de San Sebastián y recorrió Biarritz, Goteborg (premio Youth Jury Dragon), Mar del Plata y La Habana, entre otros festivales.