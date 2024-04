Air Supply en Argentina: "Estamos muy emocionados de estar allí de nuevo"

Air Supply promete un espectáculo inolvidable con una selección de sus más grandes éxitos como All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All, Lost In Love, Goodbye y Without You, que han conquistado millones de corazones alrededor del mundo. A dos años de su última visita, estarán el 9 de abril en el Quality Arena de la ciudad de Córdoba y el 11 de abril en el Teatro Gran Rex.

Air Supply promete un espectáculo inolvidable con una selección de sus más grandes éxitos como All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All, Lost In Love, Goodbye y Without You, que han conquistado millones de corazones alrededor del mundo. A dos años de su última visita, estarán el 9 de abril en el Quality Arena de la ciudad de Córdoba y el 11 de abril en el Teatro Gran Rex.

En medio de su gira The Lost in Love Experience, el dúo celebra 50 años de trayectoria musical. En la actualidad, con edades que promedian los 73 años, continúan ofreciendo alrededor de 130 conciertos al año, interpretando canciones que atraen a dos o tres generaciones de seguidores, en particular a personas de 50 años en adelante.

En diálogo con Clarín, Russell contó cuáles son sus expectativas para el concierto en Argentina: "Argentina tiene muy buenos recuerdos para mí. Es una ciudad burbujeante con gente que ama la música y pueden escuchar y ver a muchos artistas de todo el mundo. Y aún así encuentran tiempo para vernos a nosotros, lo cual es un gran honor. Estoy muy emocionado de estar allí de nuevo".

Las entradas para el show que Air Supply realizará en Buenos Aires y en Córdoba se consiguen a través de los sitios web www.tuentrada.com y www.ticketek.com.ar, respectivamente. Para comprarlas, habrá que contar con una cuenta de usuario registrada.