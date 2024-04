Raquel Espinosa: "Natalio Roldán me parece un personaje desopilante, y merecía ser novelado"

Raquel Espinosa publicó "El último viaje". El encuentro de la novela con los lectores será este sábado, a las 20, en la librería Doce Letras, Caseros 870. Allí, en una charla enmarcada en la Noche de las Librerías y en el Abril Cultural Salteño (https://abrilcultural.com.ar/eventos/noches-de-las-librerias/), la escritora se referirá al género ficcional y Sonia María Diez Gómez hablará sobre la obra editada en diciembre de 2023 en el sello Ediciones BTU.

El Tribuno se contactó con la creadora, docente e investigadora para indagar sobre su nueva producción ambientada a fines del siglo XIX y este siglo, que tiene como escenarios la ciudad de Salta, Buenos Aires y la imponente región chaqueña, desde la experiencia de Natalio Roldán, quien se propuso navegar el río Bermejo en un proyecto alucinante que la escritora nacida en Campo Santo recupera y cifra desde la ficción.

¿Cómo surgió el proyecto de una novela con un personaje histórico?

El proyecto surge de lecturas. No es una búsqueda que yo hiciera en forma específica, sino que surge a través de lecturas que me llegaron, sobre todo de un libro de un antropólogo, Gastón Gordillo, a quien, de alguna manera, le rindo un homenaje en la novela con uno de los personajes... Investigando sobre la zona de Anta, encontré en una librería del centro su libro "Los escombros del progreso", y me gustó muchísimo la mirada que tenía. Y en él se recoge, entre varias historias, el tema de las ruinas de los barcos que se encontraban en el monte, que son de varios exploradores; y uno de ellos es Natalio Roldán. Entonces, esto lo uní con lecturas que tenía de antes, que sabía. Bueno, tenemos toda la tradición de los navegantes y exploradores que quisieron hacer navegable el río Bermejo, desde Cornejo en adelante, la historia de Soria y de otros intentos que fallaron. Y en el caso de este señor, hizo cinco intentos. Digamos que navegó el Bermejo, pero no pudo sostenerse en el tiempo, y sus empresas fracasaron; sus barcos, los cinco que la compañía había adquirido, fueron de a poco encallando, varando y naufragando en el río. A mí me llamó la atención y empecé a investigar durante mucho tiempo la historia de este personaje. No solo es la travesía que él hace, sino también me parecía interesante trabajar el tema de las utopías. La utopía de hacer del norte de nuestro país algo distinto.

Y en un territorio olvidado, en muchos sentidos, como el Chaco salteño...

Totalmente. Y que siga actualmente con esa marca, como si fuera un destino fatal que no se puede o no se quiere trabajar. Y supongo que es a raíz de otros intereses. Primero fue el ferrocarril, después fueron los transportes terrestres, y esa zona sigue, continúa aislada. Seguimos...

Dentro de la novela hay otra novela, ya anticipaste algo con el personaje del antropólogo, y también hay un historiador, un poeta...

Sí, casi no aparecen mujeres. En mi novela anterior "La tapada" la protagonista es una mujer. Y esta vez el personaje principal es Roldán, y la historia está contada por otros personajes masculinos que, en realidad, son símbolos de que cualquier historia -y cualquier novela- nunca se construye sola, siempre se construye con la mirada de otros. Por eso elegí al antropólogo, una carrera que hoy en día tiene mucho peso a diferencia de otras épocas, el historiador -que siempre tiene que estar presente- y la mirada del poeta, del escritor, aquel que con su imaginación lleva a otra cosa. Ellos trabajan para un supuesto escritor. Las novelas –sabemos- no se hacen de la nada. Hay alguien que escribe y que firma y va llevando consigo como un río toda la tradición de escritores. Y en la escritura se van marcando los rasgos de cada uno de esos otros que yo llamo "escritores fantasmas", y que participan y están alimentando la historia y que van alimentando el relato de los narradores principales.

Hay muchas voces...

Sí, hay muchos narradores en la novela. Incluso, le pongo voz al protagonista, a Natalio Roldán, que me parece un personaje desopilante, y basado en un personaje real que también era fuera de serie y que merecía ser novelado, digo yo...

Incluís a Genara, la esposa de Roldán, en el viaje…

La incluyo, sí. Genara aparece casi como en las historias que encontré sobre ella: como un personaje secundario, pero que acompaña. Es decir, no es una protagonista, es una mujer que está mencionada incluso en algún momento histórico que presento y que está ahí, como un personaje creado para acompañar al hombre, y para mostrar que hay mujeres detrás de cualquier empresa. Y que aparezcan las mujeres que iban en los barcos, ya que uno siempre dice "es la travesía de Natalio Roldán, de Soria", pero también iban mujeres. Genara es un personaje que ayuda en los momentos más tremendos al personaje principal.

¿Podría decirse que es una novela histórica?

Sí, yo creo que es una novela histórica. Una novela histórica y no sé cómo catalogarla, porque no la trabajaría desde la crítica yo misma... Pero sí, yo diría que tiene visos de historia. De hecho, he tratado de trabajar para que no haya anacronismos, que no sea un ensayo pero que sí tenga ciertos fundamentos, por eso en una bibliografía coloco textos que me han servido para fundamentar la historia de Natalio Roldán...

Y, a la vez, también es una novela acerca de la escritura, acerca de cómo se escribe una novela, precisamente...

Exactamente. Sí, eso también es algo que quiero mostrar. Hay algo que está enmarcado dentro del trabajo de cuando uno habla de los talleres literarios. Te explico. Yo nunca fui a un taller literario, nunca trabajé con talleres, salvo en alguna participación efímera, pero sí hay mucha gente que lo trabaja. Creo que ese taller literario puede ser el taller físico -donde asisten algunos- y es el taller que puede ser lo que arma todo escritor cuando escribe ficción, encerrado en una biblioteca, por ejemplo. Eso ya es un taller para mí. Porque los grandes escritores argentinos, los clásicos, tenían su taller literario conversando con sus colegas escritores, con sus amigos, o no tan amigos, que se dedicaban a la escritura, y luego maceraban eso solos en su escritorio.

El siglo XIX y el siglo XXI están en tu libro, ¿cómo manejas el tema del tiempo?

Bueno, es el tiempo real de estas empresas y es para mí una etapa clave que vuelve a tener un lugar protagónico hoy en día, que tanto se está hablando de la generación del 80 y de las primeras décadas del siglo XX. Son etapas que han marcado al país y que siguen produciendo adhesiones a favor y en contra de quienes tuvieron protagonismo, tanto en el campo político como en el campo histórico y literario.

Presentás el libro este sábado...

En realidad, no será una presentación, será una charla. No será una presentación tradicional, sino una charla que voy a dar no solo para hablar de la novela en sí, sino acerca del género. Sonia María Diez Gómez va a hacer una pequeña reseña. Ella leyó la novela y le gustó, y va a hacer una devolución. Será en la librería Doce Letras, este sábado a las 20, en el marco del Abril Cultural Salteño y de la Noche de las Librerías, sobre todo, rescatando la librería como un lugar importante.

Hablando de librerías, ¿qué lugar le asignás a la cultura, a la literatura, en las sociedades contemporáneas?

Bueno. Creo que está a la vista, incluso con los últimos acontecimientos, que no se puede prescindir de esos lugares fundamentales que son el origen de cualquier otra dimensión social. La educación y la cultura son los pilares básicos de la sociedad. Estos espacios y estos tiempos, creo yo, se construyen en base a esos pilares, se los imagina, se los proyecta y van formando la sociedad que queremos, y por eso me parece que son fundamentales...

Una obra creadora constante

Nacida en Betania, Campo Santo, Raquel Espinosa es una destacada docente, profesora, investigadora y escritora. Sus ensayos académicos y novelas se enmarcadas en el noroeste argentino.

En 2003 escribe junto a Laura Gavasci "Un viaje por los textos", una serie de lecturas literarias propuestas para educación general básica 3 y polimodal, fruto de un trabajo de creación e investigación. Un año después publicaría otro ensayo, "Vivir en la frontera", y en el 2006 logra el primer premio en la categoría de ensayo en el concurso organizado por Cultura de la Provincia con "La antigua frontera del Este".

Su novela más famosa, "La tapada", fue publicada en 2008. El texto ficcional mixtura la historia y las letras, mezcla la genealogía con el género policial y surge el amor, entre codicias, crímenes y retratos de una de las épocas más difíciles que atravesara el país.

Con el Consejo de Investigación de la UNSa, dio a conocer "Estampas periodísticas de Salta". Publicó la novela "El tren fantasma de Mojotoro" en 2018. En 2021, recibió el primer premio del Concurso Nacional de los Microrrelatos de la Academia Argentina de Literatura Moderna de Resistencia, Chaco, por "El retorno de la primavera".

En pandemia, publicó "Salta, la ciudad, el campo y sus lectores". Y editó una serie de cuentos en la colección "Palabras mágicas" (2022-2023).