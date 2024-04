VIDEO. El minivestido de Julieta Poggio en la mesa de Mirtha Legrand: un look elegante y sensual

Julieta Poggio no solo conquistó a la audiencia con su participación en "La Mesaza" de Mirtha Legrand, sino que también cautivó a todos con su impecable look. La joven actriz y modelo eligió un minivestido off white de encaje transparente que resaltó su figura y la convirtió en una de las protagonistas de la noche.

El vestido de Poggio se destacaba por su confección en encaje blanco con flores y apliques de pedrería y strass plateados. La prenda tenía un corte entallado que marcaba su cintura y se abría levemente hacia la falda, creando una silueta elegante y sensual.

Para completar el look, Poggio optó por un corset simple y liso en tono off white, que combinaba a la perfección con el vestido. En cuanto al calzado, eligió un par de zapatos altísimos con taco aguja y terminación en punta, también en blanco.

La influencer completó su apuesta con un maquillaje recargado y llamativo, a base de un delineado extremo estilo cat eye en total black, sombras en tonos marrones para los párpados y máscara de pestañas negra. También sumó rubor, iluminadores y un labial oscuro con delineado bien marcado.

Con este look, Julieta Poggio una vez más demostró su estilo propio y atrevido, que la ha convertido en una referente de moda para las jóvenes argentinas. La ex Gran Hermano no teme arriesgarse con prendas llamativas y sensuales, y siempre logra sorprender con sus elecciones.

Sin dudas, la participación de Julieta Poggio en "La Mesaza" fue un éxito rotundo. La joven no solo se destacó por su simpatía y personalidad, sino que también dejó su huella con un look impecable y memorable.