Mirtha Legrand, preocupada por el dengue: "Está muy descuidado todo"

A Mirtha Legrand le preocupa la cantidad de casos de dengue que hay en el país.

Mirtha Legrand habló sobre el dengue en su mesa del fin de semana pasado cuando recibió a un doctor e indagó sobre el tema, preguntó por la vacuna y reveló que tiene varios conocidos enfermos.

"Estamos asustados, temerosos y no nos cuidan. No sabemos si vacunarnos o no", manifestó la conductora, que remarcó que los mosquitos "pican en los tobillos" y nos tienen "dominados y temerosos".

La diva luego salió a ver la obra teatral "Mejor no decirlo", protagonizada por Imanol Arias y Mercedes Morán, que la visitarán en su próximo programa. Pero al salir, frenó para hablar con la prensa y volvió a manifestar su preocupación por la situación sanitaria que se está viviendo como consecuencia del dengue.

"Me preocupa muchísimo el dengue, está muy descuidado todo. Hablé con el intendente y le pedí que fumiguen", aseguró la conductora.

La epidemia de dengue ya cuenta con más de 180 mil los casos confirmados durante esta temporada y cerca de 130 muertes, por lo cual la ANMAT exceptuará su intervención para importar aerosol, crema, spray y gel repelente de mosquitos, tanto para importadores como para la adquisición de particulares por servicios puerta a puerta, se indicó oficialmente.