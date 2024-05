Vecinos alarmados por fiestas electrónicas frente a la iglesia San Francisco: “Colgaron la imagen de una vagina como insulto a la comunidad religiosa”

Los vecinos del Paseo de la Fe denuncian fiestas descontroladas en un local ubicado sobre la primera cuadra de calle Deán Funes. Se trata de una casa antigua que se ofrece en redes sociales como hospedaje “Posada San Francisco”, en dónde también se instaló un bar y hay venta de comidas. Comienza a funcionar desde el miércoles hasta el fin de semana. Aseguran que la terraza del lugar se encuentra justo al frente de la Iglesia San Francisco, en donde en reiteradas ocasiones vieron a menores, siendo parte de fiestas electrónicas. Además, señalan que colgaron hasta la “imagen de una vagina” para “fastidiar” a la comunidad religiosa.

Ante la situación piden respuestas a las autoridades, ya que se cansaron de llamar al 911, hacer notas a los propietarios del lugar y al municipio sin respuestas. “Usan el nombre de la iglesia, de los santos para hacer fiestas ilegales. Para nosotros debería clausurarse inmediatamente, además el balcón precario que tienen puede derrumbarse”, dijo Esther, una vecina de la zona, en diálogo con El Tribuno.

Agregó: “Desde noviembre que padecemos las fiestas electrónicas que se organizan en la 'Posada San Francisco' ubicada en Dean Funes 8. Se trata de una casa antigua, en donde habilitaron un lugar con terraza, que supuestamente es de hospedaje, pero aparte de eso hicieron un bar arriba en la terraza, también hay venta de comidas. Es un espacio que no está habilitado por la Municipalidad, es totalmente clandestino e ilegal”.

Luego comentó: “En el lugar se hacen fiestas de todo tipo, con alto parlantes, DJ, luces. Estos altos ruidos afectan por lo menos a dos o tres manzanas de la zona. Este bar es de música electrónica, al ser al aire libre y estar a cierta altura, provoca que el ruido rebote en la iglesia San Francisco”.

“Hubo días que comenzaron a la hora de la misa, no se podía ni celebrarla. Es muy descontrolado lo que hacen, vimos hasta menores participando. Incluso colgaron la imagen de una vagina como insultó a la comunidad religiosa. Ya que a las fiestas asisten muchas personas gays, travestis y de toda la comunidad LGBT. Creemos que no es necesaria tanta violencia por estar cerca de un sector religioso”, se quejó la mujer.

Las familias afectadas

Esther resaltó que se ven afectados principalmente los vecinos de calle Deán Funes, Caseros, España y los hoteles de la vuelta. “Desde hace unos meses empezamos a llamar al 911, todas las familias de todas las cuadras afectadas, ya que estaban hasta las 5 a 6 de la madrugada. A lo cual la policía se acercó les pidió que bajen la música y no lo hacían. Cuando se retiraban subían mucho más el volumen. Y todo se pone peor con gritos, alaridos, es un descontrol total”.

Además, dijo que en el lugar existe un un balcón muy precario, en donde vieron hasta 20 personas, con el peligro que se derrumbe. “Vimos muchos chicos jóvenes, adolescentes, hasta menores. También parece que se alquila para cumpleaños y fiestas privadas. Es un local sin habilitación, hicimos las denuncias en Control Comercial y hasta el momento no hay clausura, no pasa nada. El Día del Trabajador fue tremenda la fiesta que se hizo”.

La extensión del Paseo de la Fe

La vecina recordó que el Paseo de la Fe comienza desde la plaza 9 de julio hasta el Convento de las Carmelitas, que es la zona más transitada por el turismo religioso y turistas en general. “Son puntos religiosos muy importantes, este tipo de locales por ordenanza municipal están prohibidos y sobre todo por la envergadura en que se los hace. Son lugares que utilizan el nombre de la iglesia San Francisco, de los santos para hacer fiestas ilegales. Para nosotros debería cerrarse inmediatamente, ya que los vecinos necesitamos dormir y trabajar en algún momento. Al frente hay un nivel inicial, un primario y un secundario”.

Respuesta oficial de la Municipalidad

En diálogo con El Tribuno, el director General de Control Comercial de la Municipalidad, Matías Muntowyler, explicó: “Esta es una situación reciente de la que tomamos conocimiento, donde enganchada de la denuncia de otros casos nos enteramos que en esa esquina estaría funcionando una especie de posada. También sabemos que de vez en cuando toca algún DJ. La verdad es que este lugar tiene una decena de intentos de control de nuestra parte, pero es complejo ya que se trata de un lugar que funciona de forma clandestina”.

Además, el funcionario dijo: “Al darse tanto malestar por parte de los vecinos, fuimos hace un par de días y no pudimos constatar, pero si estamos al tanto del caso. Tenemos actas hechas y es un lugar de pasada obligatoria. Nosotros tenemos una guardia nocturna, todos los jueves, viernes y sábados. Pero no pudimos dar con esta situación particular, ya que no tiene el formato de un comercio, por ende la dificultad”.

Y añadió: “Hay un código de planeamiento urbano con una ordenanza que define qué se puede hacer y que no. Justamente la actividad de espectáculos está restringida en esta zona. No hay duda que se clausurará si ocurre esto que dicen los vecinos de fiestas con la participación de menores. Estamos investigando y es un lugar que está bajo la lupa, porque hay mucho malestar de los vecinos. Es entendible el reclamo, por eso estamos tratando de resolverlo”.