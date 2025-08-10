"Ser local no te asegura la contratación, pero sí una prioridad"

El apellido Pérez Alsina está históricamente ligado a la minería de Salta. Hace 60 años, Agustín Pérez Alsina, abuelo del actual presidente de la Cámara de la Minería de Salta, formó parte de la comisión fundacional de la institución, junto a otros pioneros que sentaron las bases de una actividad que hoy es uno de los motores económicos de la provincia.

En diálogo con El Tribuno, Simón Pérez Alsina repasó ese legado y trazó un balance positivo del crecimiento minero en los últimos años, con más empresas, empleo e inversión. Destacó que la minería seguirá siendo el motor de desarrollo de Salta en los próximos años, con oportunidades concretas en cobre, oro, plata y litio.

El dirigente también subrayó la importancia de fortalecer la licencia social mediante el trabajo conjunto con comunidades, gobiernos y empresas, y sostuvo que la contratación de proveedores locales debe impulsarse, pero siempre en condiciones de mercado: "Ser local no te asegura la contratación, aunque sí una prioridad en el marco de calidad y precio competitivos".

¿Qué reflexión tiene sobre el cortocircuito que se produjo entre proveedores locales y una minera por la licitación de un servicio de catering?

Obviamente, no estoy al tanto de las cuestiones internas porque son asuntos propios de las empresas. Siempre debe existir una relación precio-calidad entre los proveedores y las compañías, aplicando lo que se llama sentido común. Y, por supuesto, dando prioridad a las empresas locales en el marco de un precio y calidad competitivos.

En ese caso puntual, finalmente intervino el Gobierno y se llegó a un entendimiento entre los proveedores y la empresa...

Estoy informado por lo que trascendió en los medios. Al ser una empresa privada, no estoy en el día a día. Pero Mansfield es una compañía que generó y sigue generando mucho en Salta. Fue la primera en desarrollar un proyecto de oro en la provincia y es muy valorada. Espero que hayan llegado a un buen acuerdo para conservar lo positivo que viene realizando a lo largo de los 25 años que lleva operando en Salta.

Además, esa relación entre mineras y proveedores locales es fundamental para mantener la licencia social, uno de los capitales que tiene la provincia...

La minería en Salta se desarrolló mucho y el progreso es evidente, tanto con empresas proveedoras de gran envergadura como con las que están creciendo. Se crearon muchas compañías gracias a esta actividad, generando empleo para muchísima gente. El tema de los proveedores locales, obviamente, es un objetivo al que debemos arribar siempre, en el marco de calidad y buen precio. A veces, en obras muy grandes, los mismos proveedores locales buscan apoyo de empresas de otros lugares para poder realizarlas. Fomentar el crecimiento de los proveedores locales es un ideal y un camino, pero siempre con precios y calidad competitivos. Tampoco es bueno tener un mercado que, en el fondo, funcione subsidiado: ser local no asegura la contratación, aunque sí otorga prioridad dentro de un esquema de calidad y precio competitivos.

Todas estas cuestiones Salta las viene trabajando hace bastante tiempo. Me llamó la atención que recién en San Juan, provincia minera por excelencia, se esté hablando ahora de una ley para proveedores locales...

Este tema se trabaja en la provincia desde hace mucho tiempo y hay que reforzarlo para que Salta siga siendo un destino de inversiones mineras. El objetivo es mantener la calidad, aplicando sentido común y razonabilidad. Sobre San Juan, no tengo conocimiento de que cuente con una ley específica, pero es una provincia con mucha historia minera y políticas de contratación local. Allí hay proyectos de cobre muy grandes. En Salta también tenemos a Taca Taca, que está bajo análisis de aprobación gubernamental. Están esperando la aprobación final. Creo que, si nos movemos bien, podemos tenerlo en construcción en el mediano plazo.

Sobre las aprobaciones de los estudios de impacto ambiental, la Cámara viene trabajando con el Gobierno para tratar de acelerar los tiempos...

Sí, lo venimos trabajando con las autoridades para apurar los plazos. La minería, siempre digo, tiene ventanas. El litio bajó de precio, pero la ventana de inversiones fue hace dos o tres años. Si no se aprobó un proyecto en ese momento, se perdió una oportunidad. Hoy la oportunidad está en el cobre, oro y plata. Esperemos no perderla por demoras en las aprobaciones. Entiendo que el Gobierno está enfocado en estos proyectos y en aprobarlos con mayor velocidad.

El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras (Gemera) planteó la necesidad de un programa similar al RIGI para fomentar la exploración de nuevos proyectos. ¿Qué le parece la iniciativa?

Soy partidario de que todo beneficio para cualquier tipo de inversión, en cualquier ámbito, es positivo: tanto para la exploración minera como para el campo o para fomentar a las pymes. El sector privado es quien debe invertir y sacar adelante al país. Así que cualquier medida que promueva inversiones me parece excelente.

Hace poco más de un mes, la Cámara de la Minería de Salta cumplió 60 años. En el acta de fundación figura la firma de su abuelo, Agustín Pérez Alsina. Es decir, su familia está ligada a esta industria desde sus comienzos y puede dar cuenta del desarrollo que tuvo en la provincia...

Sí, en esa comisión fundacional estuvo mi abuelo, uno de los pioneros de la minería en Salta, junto a otros. La historia era totalmente distinta y hoy la actividad está dando los frutos de lo que sembró esa gente hace 60 años. En aquel tiempo eran pocos los que estaban en la actividad, y con los años se fueron sumando más, apoyando y desarrollando el sector. Gracias a ellos hoy tenemos lo que tenemos. La responsabilidad que tenemos como Cámara y como sector es mantener esta actividad, potenciarla y generar trabajo e inversión para Salta.

¿Cuáles son los desafíos para seguir desarrollando la minería en Salta?

El principal desafío de la Cámara es promover la actividad en la provincia, conjuntamente con las autoridades, y posicionar a Salta en distintos ámbitos de inversión a nivel mundial. También es fundamental mantener la licencia social en coordinación con comunidades, gobiernos, proveedores y toda la sociedad local, para que la minería siga siendo una actividad fuerte. Otro objetivo es ayudar a las autoridades a legislar y darles conocimiento sobre la actividad y las medidas que favorecerían al sector.

Recién mencionaba que hace tres años fue la ventana de inversiones para el litio. ¿Ahora viene el boom del cobre?

Se viene la minería en general: cobre, oro, plata y también litio, porque es un mineral que se va a seguir potenciando. La minería será el motor de desarrollo de la provincia, como lo es hoy, generando inversión, producción y trabajo en Salta.