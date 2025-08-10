Decenas de lanchas peregrinan por el río Bermejo con la imagen de San Roque

En una jornada cargada de fe y tradición, la comunidad católica de Embarcación vive hoy una de sus celebraciones más sentidas: la “XXIII Peregrinación Náutica por el río Bermejo” en honor a San Roque de Montpellier, patrono de la ciudad.

Desde temprano, decenas de embarcaciones decoradas con flores, banderas y estandartes partieron en procesión sobre las aguas, llevando la imagen del santo entre cánticos y oraciones.

Vecinos, deportistas y familias enteras se sumaron a esta manifestación de fe, que se ha convertido en una postal única del norte argentino. Con el lema “San Roque, guíanos por el camino del amor y la esperanza”, los fieles pidieron la intercesión del santo para proteger a la comunidad de pestes, enfermedades y de todo mal, manteniendo viva una tradición que combina devoción religiosa y cultura popular.

La peregrinación se enmarca dentro de las Fiestas Patronales, que este domingo cumplen su cuarto día de novena. Durante la jornada también se rezará especialmente por los clubes e instituciones deportivas, escuelas, ligas barriales y organizaciones solidarias de la ciudad.

El río, testigo de incontables historias, volvió a convertirse en un altar flotante donde el pueblo de Embarcación renovó su fe, reafirmando que la devoción a San Roque sigue navegando fuerte en el corazón de su gente.