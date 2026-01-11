El CEDI realiza las pruebas para la temporada 2026

El club CEDI (Centro Deportivo de Formación Integral y Recreativo) realizará hoy en las instalaciones de Asembal las pruebas de jugadores y jugadoras que se incorporarán a la temporada 2026.



Las mismas están destinadas a varones nacidos entre 2007 y 2014, mientras que las chicas corresponderán a las categorías que van desde la 2008 a la 2015.

Cabe destacar que el CEDI es la flamante incorporación a la Liga Salteña de Fútbol y disputará a partir de marzo próximo el torneo Anual liguista.



Según informó su presidente, Miguel Darío Cayón, las pruebas para el masculino desde la categoría 2007 a 2010 se llevarán a cabo a partir de las 18 horas, mientras que desde la 2011 a la 2014 se realizarán a partir de las 19 horas.



Por su parte, a partir de las 18 se realizarán las pruebas femeninas de categoría 2008 a la 2011, mientras que una hora después se iniciarán para las categorías 2012 a 2015.



Asimismo, Cayón destacó que la pretemporada con todas las categorías de inferiores se iniciará el 2 de febrero próximo.

Por su parte, las divisiones infantiles, que van desde la categoría 2015 a la 2021 también comenzarán los entrenamientos a partir de febrero.

Para más información, comunicarse al teléfono 3875146225.

Un poco de historia

El club CEDI nació en 2019 como escuela de fútbol y creció a pasos agigantados, pese a que en la pandemia de 2020 debió "parar" como todas las actividades deportivas. Hoy tiene en competencia en todas las categorías infantiles e inferiores. El club posee entre su cuerpo profesional gabinetes de psicología, de nutrición, de apoyo escolar y de psicopedagogía para más de 150 chicos.