"Disrupted Power", nueva exposición del ubicuo Banksy

Hablar de Banksy es hablar de uno de los artistas más influyentes y enigmáticos del momento. Su trabajo ha transformado el arte urbano en un fenómeno global, combinando crítica social, humor e ironía con un estilo visual inmediato que cualquiera reconoce.

Décadas después de sus primeras intervenciones en las calles, su obra sigue generando impacto, apareciendo en nuevos lugares del mundo y ocupando un espacio relevante también en museos y exposiciones. Una de las últimas es "Disrupted Power", muestra que acaba de presentar el Moco Museum de Barcelona.

La muestra reúne 25 obras, incluyendo varias creaciones recientes y algunas que se exhiben por primera vez en un museo. A través de imágenes familiares y escenas cotidianas, Banksy muestra cómo el control aparece en la vida diaria de las personas y cómo puede romperse mediante la ironía o la crítica directa.

En un contexto en el que muchas exposiciones internacionales del artista presentan obras no verificadas o de procedencia dudosa, todas las piezas que se muestran en "Disrupted Power" han sido verificadas por Pest Control, la única organización autorizada para certificar el arte de Banksy.

Piezas emblemáticas

Entre las novedades que se pueden ver en esta muestra, destacan obras como "Madonna and Child" (2024) y "Happy Choppers (Crude Oil)" (2024), que hacen su debut en un museo.

La primera ofrece una visión delicada pero inquietante de una figura sagrada, mientras que la segunda introduce helicópteros militares en un paisaje otoñal sereno, creando un fuerte contraste.

"Madonna and Child" (2024), de Banksy.

También llama la atención "Bullet Hole Bust" (2006). Originalmente adquirida directamente al artista por Brad Pitt y Angelina Jolie tras la exposición Barely Legal en Los Ángeles, esta pieza transforma la belleza idealizada en un comentario sobre la violencia, la fragilidad y la vulnerabilidad del poder.

Estas obras se exhiben junto a clásicos de Banksy como "Girl with Balloon (Gold)" (2004), "Love is in the Air (Red)" (2003) y "Laugh Now Panel B" (2002), generando un recorrido que combina ironía, protesta y un mensaje de esperanza.

Apostar a un arte crítico

El Moco Museum fue uno de los primeros espacios en apostar por Banksy y, con esta exposición, reafirma su misión de acercar el arte contemporáneo al público y apoyar a artistas que desafían las normas establecidas. Monos, ratas, policías y cámaras de vigilancia invitan a reflexionar.

Uno de los artistas callejeros más famosos del mundo, el escurridizo Banksy invita a cuestionarlo todo a través del arte.