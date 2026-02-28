García Castiella: "Serapio era un eslabón indispensable para avanzar en la investigación"

Tras la detención de Daniel Orlando Serapio, principal acusado por el femicidio de Natalia Cruz, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, señaló que la captura del imputado era un paso clave para avanzar en la causa.

“Este era un eslabón indispensable para la investigación, una investigación que desde el punto de vista criminalístico se está llevando adelante desde el primer momento”, sostuvo. Indicó que las precisiones técnicas serán brindadas por la fiscal de la causa, Luján Sodero Calvet, pero remarcó que era necesario superar la condición de prófugo del acusado para continuar con el proceso.

Según explicó, ahora se podrá avanzar con mayor profundidad en el análisis de todos los elementos recolectados, el relevamiento de la escena y las pruebas incorporadas desde el inicio de la causa. “Necesitábamos ya superar el tema de la profuguez del imputado y avanzar con la investigación lo más rápido posible”, expresó.

Investigación paralela sobre el accionar estatal

Castiella también se refirió a los cuestionamientos públicos respecto a posibles fallas o irregularidades en el procedimiento inicial. En ese sentido, aseguró que desde el primer momento se están recabando antecedentes para determinar qué ocurrió.

“Quiero llevar la tranquilidad de que se está analizando exhaustivamente qué es lo que sucedió en este caso. Se van a tomar todas las medidas que sean necesarias para que el Estado esté presente en situaciones como estas y esto no vuelva a ocurrir”, afirmó.

Recompensa y posibles encubridores

Consultado sobre la recompensa ofrecida y si algún dato aportado por la comunidad fue determinante en la captura, el procurador indicó que ese punto aún está bajo análisis. “Cuando se tenga con precisión cómo fue el desencadenante de la captura, se va a analizar esa situación”, explicó.

En cuanto a las personas ya demoradas por presunto encubrimiento, confirmó que “los imputados seguirán el curso de su proceso por encubrimiento”, diferenciando esa línea de la investigación principal por femicidio, que continuará su trámite judicial.

Orlando Serapio, recién capturado.

Nicolás Avellaneda habló sobre la detención

El secretario de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda, brindó precisiones sobre el operativo que permitió dar con su paradero en la zona de Campo Quijano.

“El hallazgo fue producto de un trabajo en conjunto con diferentes fuerzas. Colaboraron Policía Federal, Gendarmería, Defensa Civil, equipos de tecnología y la División Canes del Servicio Penitenciario de Catamarca”, explicó el funcionario.

Avellaneda destacó que se trató de “un esfuerzo muy grande de muchos días”, teniendo en cuenta que la zona donde se desplegó la búsqueda es “geográficamente inmensa y muy complicada de llegar”. Además, señaló que el prófugo “es absolutamente conocedor del lugar, de la zona y de los parajes”, lo que dificultó las tareas.