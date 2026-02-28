PUBLICIDAD

Policiales

Familiares de Natalia Cruz exigen prisión perpetua para el detenido Daniel Orlando Serapio

Vecinos, amigos y familiares se concentraron en la Delegación de Investigaciones luego de la detención de Daniel Orlando Serapio, principal sospechoso del femicidio. 
Sabado, 28 de febrero de 2026 14:11
La detención de Daniel Orlando Serapio, señalado como el principal sospechoso por el femicidio de Natalia Cruz, generó una fuerte conmoción en Campo Quijano. En las puertas de la Delegación de Investigaciones, familiares, amigos y vecinos se concentraron para reclamar justicia y exigir la pena máxima.

Con carteles y lágrimas la comunidad acompañó a la familia de la mujer de 37 años, madre de dos hijos de 11 y 17 años, cuya muerte movilizó a toda la localidad durante los 10 días que duró la búsqueda del acusado.

Azucena Colque, hermana de Natalia, agradeció el apoyo del pueblo y sostuvo: “Lo único que me sale es agradecer al pueblo porque se unió. Es la primera vez que se grita justicia, justicia, justicia. Por nunca más Natalia, por nunca más Samira. Es la segunda vez que nos pasa como familia”.

La mujer confirmó que el sospechoso habría estado escondido en una quebrada. “Lo encontraron vivo, que es lo que queríamos. Que él pague por todo lo que nos está haciendo, por todo lo que le hizo a mi sobrino”, expresó, y pidió que se investiguen supuestas “negligencias hospitalarias y policiales”.

“Mi hermana tenía perimetral y la policía no hizo nada”, denunció la madre de la víctima, Irene Martínez, visiblemente quebrada. “Si no, mi hija no estaba en el cementerio. Pido perpetua para este infeliz que nos truncó la vida”.

La madre recordó que Natalia era maestra y estaba a la espera de su designación para comenzar a trabajar. “Ella estudió para no depender de nadie, quería el bien para sus hijos. Le truncaron la vida”, afirmó entre lágrimas.

Otra vecina, profesora y madre de un exalumno de Natalia, también tomó la palabra: “Ahora tenemos que pedir justicia para que realmente el culpable pague. Porque si no, queda otra muerte más en la historia y pueden venir muchas más”.

 

