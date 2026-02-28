PUBLICIDAD

Policiales

URGENTE. Detuvieron a Daniel Orlando Serapio, principal sospechoso por el femicidio de Natalia Cruz

El hombre estaba prófugo desde hacía diez días y era intensamente buscado por las fuerzas de seguridad. La detención fue confirmada por la fiscal Luján Sodero.
Sabado, 28 de febrero de 2026 11:41
La fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), Luján Sodero, confirmó hace instantes la detención de Daniel Orlando Serapio, principal sospechoso por el femicidio de Natalia Cruz. El acusado se encontraba prófugo desde hacía diez días y era intensamente buscado en el marco de un amplio operativo desplegado por distintas fuerzas.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS), la detención fue concretada por la Unidad de Investigación UGAP del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Desde el organismo destacaron y agradecieron la colaboración de todas las fuerzas de seguridad que participaron del procedimiento.

Por el momento no trascendieron detalles sobre el lugar ni las circunstancias en que se produjo la captura. Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre el avance de la causa y la situación procesal del detenido.

Últimas noticias

