Femicidio de Natalia Cruz: este domingo imputarán a Orlando Serapio

Tras la detención de Daniel Orlando Serapio, principal acusado por el femicidio de Natalia Cruz, la fiscal de la Unidad de Femicidios, Luján Sodero Calvet, confirmó que este domingo se concretará la audiencia de imputación.

“La tarde de hoy lo único que les voy a decir es que está confirmado, el señor está vivo, está siendo trasladado a la Alcaldía, se lo va a imputar el día de mañana y luego de la imputación vamos a pasar las novedades”, expresó brevemente la fiscal ante la prensa en Campo Quijano.

Sodero Calvet evitó brindar mayores detalles sobre el procedimiento de captura, al señalar que aún se estaban realizando los trámites correspondientes. No obstante, confirmó que el acusado fue ubicado en la zona de Diego de Almagro.