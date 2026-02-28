Impactantes imágenes: así fue la captura del femicida Orlando Serapio en una cueva de la precordillera

Se conocieron las primeras imágenes de la detención de Daniel Orlando Serapio este sábado tras su reciente captura en plena precordillera salteña, a aproximadamente un kilómetro de la estación de trenes Diego de Almagro, a unos 70 kilómetros de Salta Capital, en inmediaciones de la ruta 51.

La zona donde fue hallado Orlando Serapio.



El operativo fue concretado por un grupo de policías y efectivos de Gendarmería Nacional que regresaron a rastrillar la zona, pese a que días atrás ya había sido inspeccionada sin resultados. El lugar es de difícil acceso: solo vías férreas, túneles y montañas forman parte del paisaje.

Según se informó, Serapio fue reconocido cuando intentaba descansar. Estaba deshidratado, físicamente muy deteriorado y no presentó resistencia al momento de su detención.

Un terreno que conocía

El acusado había trabajado en ferrocarriles, por lo que conocía con precisión la geografía del sector. Investigaciones previas y datos aportados por vecinos habían advertido que días antes se observaron luces en uno de los túneles cercanos a Diego de Almagro, lo que hizo presumir que podía haberse refugiado nuevamente en esa área ya rastrillada.

Si bien en un primer momento se mencionó la zona de Las Cuevas, las fuentes precisaron que no se trataba exactamente de ese paraje, sino de cuevas cercanas donde se presume que se ocultaba y descendía hacia la estación para buscar agua o recibir asistencia.

No se descarta que haya sido ayudado durante los días que permaneció escondido. Incluso se investigan huellas que indicarían que fue asistido recientemente en la zona. Las sospechas apuntan a una posible cadena de encubrimiento, no solo posterior a la fuga sino también durante el tiempo en que estuvo oculto en la precordillera. Los eventuales responsables podrían ser imputados por encubrimiento agravado, en función de la gravedad del delito investigado.

Ruta estratégica

Fuentes vinculadas a la pesquisa indicaron que el sector es habitualmente utilizado como paso hacia zonas altas de la precordillera y conecta con trayectos que conducen hacia El Palomar, la ruta 40, Jujuy y Abra Pampa, un circuito que el detenido conocía.

La fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), Luján Sodero, confirmó que fue capturado en horas de la mañana cuando ya se encontraba visiblemente desmejorado.

Serapio será trasladado a la Alcaídia, donde quedará alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales. En tanto, durante la tarde se realizarán nuevos allanamientos para determinar quiénes lo habrían apoyado durante su permanencia en la zona y establecer responsabilidades penales en caso de comprobarse asistencia o complicidad.

La investigación continúa.