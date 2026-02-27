Femicida prófugo: el cerco se achica, pero el encubrimiento aún sostiene la fuga de Serapio

A doce días del femicidio que estremece a Campo Quijano, la investigación judicial entró en una etapa decisiva. Ya no se trata solamente de encontrar a Orlando Serapio, sino de desarmar la estructura de ayuda que, según la propia Fiscalía, permitió que el acusado continúe prófugo pese al enorme despliegue policial y judicial. Aunque en estas últimas horas, algunos están dispuestos a hablar. En este sentido no se descartan nuevas detenciones por encubrimiento, entre 4 y 6 y nuevos allanamientos.

Son más de cien efectivos de distintas fuerzas que trabajan en la zona, con la reciente incorporación de 17 gendarmes y recursos nacionales especializados. Canes de búsqueda, personal de montaña, infantería, investigadores y drones rastrillan sectores rurales de Rosario de Lerma, la precordillera de Campo Quijano y áreas limítrofes con Jujuy. Sin embargo, nuevos indicios hallados, huellas y restos de comida en zonas cercanas a Campo Quijano, refuerzan la hipótesis de que el prófugo nunca se alejó demasiado.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, a cargo de la causa, fue contundente al defender el operativo y reconocer la complejidad del escenario: "Estamos actuando con todos los recursos y con la intensidad que el caso merece. Desde el primer momento se aplicaron los protocolos de femicidio y de búsqueda, con recursos humanos y materiales tanto de la provincia como de fuerzas nacionales y provincias vecinas".

En la sede de la Bridaga de Investigaciones de Quijano se organiza la búsqueda del femicida de Natalia Cruz.

La fiscal confirmó además que la investigación avanzó sobre el entorno cercano del acusado y que ya existen imputaciones por encubrimiento. "Hubo personas cercanas imputadas por la asistencia y colaboración que se le habría brindado al prófugo. Eso constituye un delito. Estamos ante uno de los hechos más graves que prevé nuestra legislación", señaló, aunque evitó dar mayores detalles por tratarse de información sensible.

Para los investigadores, el punto crítico de la causa es claro: Serapio no logró sostener su fuga en soledad. La logística necesaria para permanecer oculto durante casi dos semanas en una zona controlada, evidencia ayuda externa. Por eso no se descartan nuevas detenciones ni allanamientos en las próximas horas, mientras el círculo sobre quienes lo asistieron comienza a cerrarse.

Romper un pacto de silencio

Fuera de micrófono, los investigadores aseguran que el tiempo empieza a jugar en contra de quienes lo protegieron. Cada jornada aumenta la presión judicial y el riesgo penal para quienes hayan brindado refugio, alimento o información.

"El pacto de silencio se está rompiendo, se ayudó y se ayuda a Serapio", aseguran los sabuesos mientras revisan una y otra vez la cartografía con las hipóteisis de los posibles lugares de escondites o de huida en la Quebrada del Toro.

La fiscal Sodero Calvet junto al procurador Pedro García Castiella.

El cerco operativo se estrecha. Pero la clave, coinciden puertas adentro, ya no está únicamente en los cerros sino en las personas. Porque en esta etapa de la búsqueda, más que encontrar a Serapio, la Justicia intenta romper el pacto de silencio que lo mantuvo libre durante doce días.

Investigar a todos

Pedro García Castiella, Procurador General de la provincia de Salta también estuvo por Quijano y habló con El Tribuno sobre una investigación, una vez concretada la captura de Serapio, donde se analizará todo el proceso previo y posterior al crimen.

"Toda la información se maneja a través de la Fiscalía porque son datos sensibles. Cuando se logre la detención se va a analizar con exhaustividad todo lo ocurrido y se tomarán las decisiones que correspondan. La familia tiene que estar tranquila: se va a investigar totalmente", afirmó.