El arte se instala en los barrios con una agenda gratuita para el verano 2026

inicia sesión o regístrate.
El verano en Salta suele tener un ritmo propio, marcado por el calor de la tarde y la búsqueda de espacios de encuentro. Este 2026, la capital salteña apuesta a que ese tiempo libre se transforme en una oportunidad creativa. Lejos de los escenarios convencionales del centro, la cultura se traslada a los barrios a través de los Talleres Artísticos de Verano, una iniciativa de la Municipalidad de Salta que busca que el arte no sea un privilegio de pocos, sino una herramienta de contención y expresión para todos.
La propuesta se desarrollará en Centros Integradores Comunitarios (CIC), salones de usos múltiples y en la Casona de Campo Castañares, con clases gratuitas destinadas a niños, jóvenes y adultos. Habrá opciones de danzas folclóricas, teatro, canto, instrumentos musicales y arte con materiales reciclados, en un esquema pensado para quienes se inician y también para quienes desean retomar una actividad postergada.
El objetivo es garantizar el acceso a la cultura durante el receso estival, especialmente para las familias que pasan el verano en la ciudad. La cercanía territorial y los horarios barriales permiten que chicos y grandes encuentren en estos espacios una alternativa de aprendizaje y encuentro.
Las inscripciones comenzarán el viernes 2 de enero, de manera presencial en cada sede, mientras que las clases iniciarán el lunes 5. Para participar solo se requiere fotocopia del DNI y un número de contacto del padre, madre o tutor en el caso de menores. No es necesario contar con conocimientos previos: los talleres arrancan desde lo básico.
Guía de talleres: ¿Dónde y cuándo sumarse?
A continuación, detallamos la oferta por zonas para que puedas ubicar el punto más cercano a tu domicilio:
Zona Oeste
-
CIC Asunción (Perpetuo Socorro y Virgen del Rosario) | Tel: 3872266133
-
Bombo: Jueves de 15 a 17 hs – Prof. Claudio Ledesma.
-
-
CIC Bicentenario (Av. Los Alpes y Veteranos de Malvinas) | Tel: 3872266138
-
Canto: Viernes de 15 a 17 hs – Prof. David Moreyra.
-
Arte reciclado: Lunes y miércoles de 10 a 12 hs – Prof. Laura Gonzáles.
-
Zona Sur
-
CIC Limache (Demetrio Herrera y Capitán Gaucho Méndez) | Tel: 3872266199
-
Danzas folklóricas (Adultos): Lunes (18:30 a 19:30) y Miércoles (18:00 a 19:00) – Prof. Francisco Aguirre.
-
Danzas folklóricas (Niños): Martes de 19:15 a 20:15 hs – Prof. Francisco Aguirre.
-
Teatro comunitario: Lunes de 16:30 a 19:30 hs – Prof. Elizabeth Argañaraz.
-
Teatro para niños: Viernes de 16:30 a 19:30 hs – Prof. Elizabeth Argañaraz.
-
Zona Este y Sudeste
-
CIC Constitución (M. Estrada y Pasaje del Comercio) | Tel: 3872266146
-
Guitarra: Lunes y martes de 15 a 17 hs – Prof. Rodrigo López.
-
Bombo: Miércoles de 9 a 12 hs – Prof. Claudio Ledesma.
-
-
CIC Solidaridad (Fortín Cedolini y Fortín Angastaco) | Tel: 3872266210
-
Guitarra: Miércoles de 9 a 12 hs – Prof. Rodrigo López.
-
-
SUM Barrio Sanidad (Federico Leloir 62) | Tel: 3874410845
-
Teatro comunitario: Sábados de 9 a 13 hs – Prof. Elizabeth Argañaraz.
-
-
CIC Gauchito Gil (Av. Discépolo y Fortín Las Juntas) | Tel: 3872266189
-
Danzas folclóricas: Lunes y viernes de 17 a 19 hs – Prof. Luis Peralta.
-
-
CIC San Benito (Av. Discépolo y Mors) | Tel: 3872266200
-
Percusión: Lunes de 16 a 19 hs – Prof. Claudio Ledesma.
-
-
CIC Santa Cecilia (Martín Fierro y Juan D’ Arienzo) | Tel: 3872266201
-
Canto: Miércoles y viernes de 19:30 a 21:30 hs – Prof. David Moreyra.
-
Zona Norte y Casona Histórica
-
CIC Unión (José M. Miray y Av. Armada Argentina) | Tel: 3872266246
-
Instrumentos (Guitarra, piano, ukelele y violín): Lunes y viernes de 16 a 18 hs.
-
Canto: Jueves de 16 a 18 hs – Prof. Florencia Causarano.
-
-
Casona de Castañares (Av. Houssay s/n) | Tel: 3872440761
-
Multinstrumental (Guitarra, canto, charango y ukelele): Lunes de 18 a 20 hs – Prof. David Moreyra.
-
Luthería para niños (Construcción con reciclados): Miércoles de 18 a 20 hs – Prof. César Prieto.
-