28 de Diciembre, Salta, Argentina
Javier Milei
Seguridad Vial
Ícono del cine del Siglo XX
Fábrica Municipal
Verano 2026
Salud Pública en Salta
Operativo Fin de Año Seguro
Verano 2026

El arte se instala en los barrios con una agenda gratuita para el verano 2026

Desde el próximo 2 de enero, la ciudad se transforma en un gran escenario de aprendizaje donde niños y adultos podrán acceder a clases de canto, instrumentos y teatro en dispositivos municipales cercanos a sus hogares, organizados por la Municipalidad de Salta.
Domingo, 28 de diciembre de 2025 09:14
Guitarra, uno de los cursos que se dictarán durante el verano 2026.
El verano en Salta suele tener un ritmo propio, marcado por el calor de la tarde y la búsqueda de espacios de encuentro. Este 2026, la capital salteña apuesta a que ese tiempo libre se transforme en una oportunidad creativa. Lejos de los escenarios convencionales del centro, la cultura se traslada a los barrios a través de los Talleres Artísticos de Verano, una iniciativa de la Municipalidad de Salta que busca que el arte no sea un privilegio de pocos, sino una herramienta de contención y expresión para todos.

La propuesta se desarrollará en Centros Integradores Comunitarios (CIC), salones de usos múltiples y en la Casona de Campo Castañares, con clases gratuitas destinadas a niños, jóvenes y adultos. Habrá opciones de danzas folclóricas, teatro, canto, instrumentos musicales y arte con materiales reciclados, en un esquema pensado para quienes se inician y también para quienes desean retomar una actividad postergada.

El objetivo es garantizar el acceso a la cultura durante el receso estival, especialmente para las familias que pasan el verano en la ciudad. La cercanía territorial y los horarios barriales permiten que chicos y grandes encuentren en estos espacios una alternativa de aprendizaje y encuentro.

Las inscripciones comenzarán el viernes 2 de enero, de manera presencial en cada sede, mientras que las clases iniciarán el lunes 5. Para participar solo se requiere fotocopia del DNI y un número de contacto del padre, madre o tutor en el caso de menores. No es necesario contar con conocimientos previos: los talleres arrancan desde lo básico.

Guía de talleres: ¿Dónde y cuándo sumarse?

A continuación, detallamos la oferta por zonas para que puedas ubicar el punto más cercano a tu domicilio:

Zona Oeste

  • CIC Asunción (Perpetuo Socorro y Virgen del Rosario) | Tel: 3872266133

    • Bombo: Jueves de 15 a 17 hs – Prof. Claudio Ledesma.

  • CIC Bicentenario (Av. Los Alpes y Veteranos de Malvinas) | Tel: 3872266138

    • Canto: Viernes de 15 a 17 hs – Prof. David Moreyra.

    • Arte reciclado: Lunes y miércoles de 10 a 12 hs – Prof. Laura Gonzáles.

Zona Sur

  • CIC Limache (Demetrio Herrera y Capitán Gaucho Méndez) | Tel: 3872266199

    • Danzas folklóricas (Adultos): Lunes (18:30 a 19:30) y Miércoles (18:00 a 19:00) – Prof. Francisco Aguirre.

    • Danzas folklóricas (Niños): Martes de 19:15 a 20:15 hs – Prof. Francisco Aguirre.

    • Teatro comunitario: Lunes de 16:30 a 19:30 hs – Prof. Elizabeth Argañaraz.

    • Teatro para niños: Viernes de 16:30 a 19:30 hs – Prof. Elizabeth Argañaraz.

Zona Este y Sudeste

  • CIC Constitución (M. Estrada y Pasaje del Comercio) | Tel: 3872266146

    • Guitarra: Lunes y martes de 15 a 17 hs – Prof. Rodrigo López.

    • Bombo: Miércoles de 9 a 12 hs – Prof. Claudio Ledesma.

  • CIC Solidaridad (Fortín Cedolini y Fortín Angastaco) | Tel: 3872266210

    • Guitarra: Miércoles de 9 a 12 hs – Prof. Rodrigo López.

  • SUM Barrio Sanidad (Federico Leloir 62) | Tel: 3874410845

    • Teatro comunitario: Sábados de 9 a 13 hs – Prof. Elizabeth Argañaraz.

  • CIC Gauchito Gil (Av. Discépolo y Fortín Las Juntas) | Tel: 3872266189

    • Danzas folclóricas: Lunes y viernes de 17 a 19 hs – Prof. Luis Peralta.

  • CIC San Benito (Av. Discépolo y Mors) | Tel: 3872266200

    • Percusión: Lunes de 16 a 19 hs – Prof. Claudio Ledesma.

  • CIC Santa Cecilia (Martín Fierro y Juan D’ Arienzo) | Tel: 3872266201

    • Canto: Miércoles y viernes de 19:30 a 21:30 hs – Prof. David Moreyra.

Zona Norte y Casona Histórica

  • CIC Unión (José M. Miray y Av. Armada Argentina) | Tel: 3872266246

    • Instrumentos (Guitarra, piano, ukelele y violín): Lunes y viernes de 16 a 18 hs.

    • Canto: Jueves de 16 a 18 hs – Prof. Florencia Causarano.

  • Casona de Castañares (Av. Houssay s/n) | Tel: 3872440761

    • Multinstrumental (Guitarra, canto, charango y ukelele): Lunes de 18 a 20 hs – Prof. David Moreyra.

    • Luthería para niños (Construcción con reciclados): Miércoles de 18 a 20 hs – Prof. César Prieto.

 

