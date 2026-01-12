VIDEO. Mirtha Legrand regresó a la TV en la temporada de Mar del Plata

Tras realizar su histórico programa semanal durante todo el año pasado, Mirtha Legrand debutó este año con su nueva temporada desde Mar del Plata, e inició un nuevo ciclo de su exitoso espacio con un emotivo mensaje.

Mirtha, que cumplirá 99 años el próximo 23 de febrero, dio inicio a su 58° año de su programa en la televisión argentina y se mostró agradecida por poder hacerlo desde la ciudad que la acompañó durante tantos veranos. Tras un paneo de las bellas playas, la cámara ingresó al Hotel Costa Galana y se enfocó en la conductora de "La Noche de Mirtha" (El Trece), quien fue ovacionada por el público presente.

"Estoy muy feliz de poder empezar esta nueva temporada en Mar del Plata. Vengan a Mar del Plata, señores, íestá divina! Las playas, las plazas, los paseos, los restaurantes, las calles… ítodo divino! Así que vénganse a Mar del Plata. íHay que veranear en Mar del Plata, señores!", comenzó diciendo La Chiqui en su clásico mensaje de apertura.

El look de la Chiqui

Legrand se mostró luciendo un conjunto de pantalón sastrero de crepe en color beige, combinado con un vestido de paillette en tonos dorados de manga larga y con volados, del diseñador marplatense Gerónimo De la Iglezia.

Antes de dar inicio al programa, Mirtha recibió dos enormes ramos de flores, cada uno acompañado por un mensaje especial. El primero, de parte de su nieto, Nacho Viale, y Digo Palacio, productores del ciclo.

El siguiente fue de parte del personal del hotel, quienes le escribieron: "Querida Chiquita. Es una enorme alegría recibirte una vez más en el Hotel Costa Galana, tu casa en Mar del Plata".

La Chiqui y los récords

El inicio de esta temporada vuelve a romper récords mundiales. El programa, que comenzó como "Almorzando con Mirtha" en 1968 y, tras la pandemia, continuó solo con su edición nocturna, se convirtió en el ciclo que más lleva tiempo en pantalla en todo el planeta y aún sigue manteniendo los picos de rating más altos en nuestro país.

A su vez, oficialmente, Legrand es la conductora más longeva en el mundo en actividad, aún teniendo 98 años y demostrando una vigencia inigualable frente a las cámaras.

El nuevo año trajo varias modificaciones en los canales de aire, en la búsqueda del público que se alejó de la pantalla chica. Eltrece es el canal que más cambios hizo: al debut de Benjamín Vicuña al frente de "The Balls" y Jimena Monteverde con "La cocina rebelde", este sábado Mirtha estrenó su temporada 58. La conductora y Juana Viale harán sus programas desde la ciudad feliz durante enero.

La emoción de Mirtha

En el primer programa, La Chiqui se dio el lujo de recibir a dos de los dúos de hermanos más talentosos y reconocidos de la música argentina: Lucía y Joaquín Galán de los Pimpinela, y Soledad y Natalia Pastorutti.

El espacio tuvo un comienzo cargado de emoción y música con un momento muy especial: Soledad Pastorutti y su hermana Natalia se reencontraron sobre el escenario televisivo y ofrecieron una presentación que conmovió a los presentes y a los televidentes.

La mesa más famosa del país abrió así su temporada de verano con un clima de celebración y raíces folclóricas bien argentinas.

La actuación marcó un regreso simbólico de ambas artistas, que compartieron escenario cuando eran apenas unas niñas recorriendo festivales del interior. Esta vez, el escenario fue el emblemático estudio montado en La Feliz, con Mirtha observando atenta y emocionada cada estrofa.

Soledad, ya consagrada como una de las voces más importantes del folclore nacional, lideró la interpretación con la seguridad que la caracteriza, mientras Natalia aportó una armonía cálida y precisa que realzó el momento.

Mirtha Legrand, visiblemente conmovida, celebró el reencuentro artístico y destacó el valor simbólico del dúo: la unión familiar, la trayectoria construida con esfuerzo y la vigencia del folclore en la cultura popular argentina.