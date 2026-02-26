VIDEO. “Nunca imaginamos que iba a ser parte de la cultura argentina”: hablan los creadores de La Llama que Llama, a horas de su regreso

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

A horas de su esperado regreso, los creadores de *La Llama que Llama* reviven la historia de un fenómeno que superó cualquier expectativa. Sebastián Wilhelm y Maximiliano Anselmo, las mentes detrás de la campaña original, hablaron con El Tribuno sobre el origen, el impacto y el relanzamiento de uno de los íconos más recordados de la publicidad argentina.

El histórico personaje vuelve de la mano de Personal como una miniserie disponible en Flow, con estreno este viernes 27 de febrero. La nueva propuesta consta de ocho microepisodios de entre 4 y 6 minutos: se lanzarán cuatro en el debut, dos el 5 de marzo y los dos finales el 12.

La producción fue creada por los propios Wilhelm y Anselmo, y dirigida por Francisco Colombatti. Mantiene las voces y personajes originales, pero suma una novedad: por primera vez, la familia interactuará con celebridades que se irán revelando capítulo a capítulo.

“Empezó como una campaña y mirá hasta dónde llegó”

El origen fue tan simple como inesperado. Todo surgió a partir de un pedido de la empresa Telecom para promocionar llamadas de larga distancia.

“El origen parte de un pedido de Telecom para hacer una campaña sobre llamadas interurbanas. Y pensamos en la llama porque ‘llama’, pero también porque es un animal típico del norte argentino”, recordaron.

Lo que nació como una campaña pensada para durar poco tiempo terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural.

“Nunca imaginamos que la gente la iba a seguir viendo durante tantos años, que se la iba a mostrar a sus hijos. Terminó siendo parte de la cultura argentina”, afirmaron.

El secreto: humor ácido y personajes humanos

Con el correr del desarrollo, los creadores encontraron algo más que un simple gag publicitario: personajes con identidad propia.

“Descubrimos una personalidad en esta familia que la hacía mucho más interesante. No era solo hacer un chiste, sino generar un vínculo”, explicaron.

Ese vínculo se construyó desde el contraste: “Es un personaje lindo, pero con defectos, con cierta maldad. Se pelean, se cargan… y sin embargo siguen juntos. Eso las hace muy humanas”.

El humor también fue clave: “Es un humor muy argentino, ácido, irónico. Es el tipo de cargadas que nos hacemos entre nosotros”.

Un éxito que superó todo

El impacto fue mucho más allá de lo esperado en la industria publicitaria.

“Trabajamos en publicidad para que no nos ignoren. Y de repente, además de no ignorarte, la gente quería verte. Incluso llegó a pagar por tener los comerciales en VHS”, señalaron.

Ese nivel de alcance derivó incluso en su reconocimiento como patrimonio cultural.

“No se puede creer. Es un orgullo enorme. Empezamos con una campaña… y mirá hasta dónde llegó”, dijeron.

El regreso: un nuevo comienzo

Lejos de quedarse en la nostalgia, el relanzamiento busca expandir el universo de los personajes.

“Ahora podemos contar historias más largas, desarrollar más a los personajes, sumar música y celebridades. Es un nuevo punto de partida”, aseguraron.

La nueva serie también incluirá una llama real en algunas escenas, reforzando el vínculo con el concepto original.

Para sus creadores, el desafío es mantener la esencia: “Hay un cariño muy cómplice con el espectador. Es un humor absurdo, con un poco de maldad, pero nunca malintencionado”.

Y concluyeron con una expectativa clara: “Ojalá podamos seguir. Que esto no sea un punto de llegada, sino un nuevo comienzo para la Llama”.