“Los salteños son más caballeros que los porteños”: el picante elogio de Sofía “Jujuy” Jiménez

La modelo y conductora Sofía "Jujuy" Jiménez atraviesa un gran momento personal y no oculta su felicidad. A comienzos de 2026 confirmó su relación con el salteño Gustavo Qüerio Hormaechea, empresario y rugbier, con quien blanqueó su romance durante Año Nuevo tras haberse conocido en la provincia de Salta.

En diálogo con El Tribuno, la jujeña habló del presente que vive, de su vínculo con Salta y de los detalles que la enamoran del carácter local.

“¡Ay, amor!”, respondió espontáneamente al ser consultada por lo primero que siente al escuchar la palabra Salta. Y enseguida profundizó sobre lo que distingue a los salteños: “¿Sabés qué encuentro? Que son muy caballeros. Siento que son súper tradicionales, más conservadores por ahí. Y hay algo de eso que me gusta, me parece súper atractivo”.

En ese sentido, destacó gestos cotidianos que la sorprendieron: “No estaba acostumbrada a que de repente me abran la puerta, me lleven el bolso… y yo como ‘¡ay, guau!’. Son detalles lindos, te hacen sentir cuidada”.

Tradiciones compartidas y raíces en común

Lejos de sentirse ajena, “Jujuy” explicó que el vínculo con Salta también tiene que ver con una cercanía cultural muy fuerte.

“Yo soy jujeña, así que imaginate. Somos como primos hermanos, muy vecinos. Tenemos casi las mismas tradiciones, maneras de vivir, costumbres”, afirmó.

Entre esos puntos en común, destacó la pasión por el folclore y las peñas: “Ahí machamos mucho, y eso está buenísimo”.

Y fiel al estilo norteño, no dudó ante una pregunta clásica: “¿Empanadas con o sin picante? ¡Con picante! ¡Me encanta!”.

Amor, celos y confianza

Sobre la intimidad de la pareja, la modelo se mostró sincera y relajada.

“Creo que yo soy un poquito más celosa”, admitió entre risas. “Pero tranqui, tampoco loca. Es un poquito de celos. Igual los dos tenemos algo re lindo, que es la confianza y decirnos todo”.

Incluso mencionó una costumbre bien salteña de su pareja que ya le resulta familiar: “El ‘sí, pues’. Los salteños dicen todo el tiempo ‘sí, pues’”.

¿Un futuro en Salta?

Consultada sobre la posibilidad de radicarse en la provincia, la respuesta dejó abierta la puerta, aunque sin apurarse.

“Es un dilema, porque también me tira mucho Jujuy. Hoy mi vida está en Buenos Aires y él también tiene planes allá a futuro. Veremos qué pasa”, explicó.

Sin embargo, no descartó proyectarse en el norte: “Salta es una provincia hermosa. Cuando uno piensa en formar una familia, siento que Jujuy o Salta serían muy buenas opciones. Pero recién estamos en etapa de novios, vamos tranquilos”.

La pareja lleva pocos meses de relación formal, aunque se conocen desde hace aproximadamente medio año: “Todo es muy nuevo, estamos disfrutándonos”.

Recuerdos de infancia y un lazo de toda la vida

Más allá del presente amoroso, Jiménez también recordó su historia personal con Salta, que se remonta a su niñez.

“De chica veníamos con mi familia los domingos, porque en Jujuy no teníamos shopping. Íbamos al cine, a los jueguitos, a comer hamburguesas. Son recuerdos muy lindos”, contó.

Y al definir su vínculo con la provincia en una frase, dejó en claro que no es algo reciente: Salta forma parte de su historia desde siempre.