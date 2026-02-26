El Senado refrendo el decreto para los exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios de Salta

En una sesión extraordinaria y especial realizada este jueves 26 de febrero, el Senado de la Provincia de Salta refrendó por unanimidad el decreto de necesidad y urgencia que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado, como requisito para asumir y continuar en cargos públicos.

La convocatoria había sido dispuesta exclusivamente para abordar esta iniciativa. El proyecto incorpora la realización de estudios toxicológicos como condición para el ejercicio de funciones en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Al momento de impulsar la medida, el gobernador Gustavo Sáenz había señalado que el objetivo es garantizar la aptitud física y psíquica de quienes ejercen cargos públicos, al considerar que la función pública “no es un privilegio sino una responsabilidad que debe ser asumida con ética, compromiso e idoneidad”. En esa línea, desde el Ejecutivo remarcaron que la iniciativa busca reforzar la transparencia estatal y otorgar mayor legitimidad a las instituciones.