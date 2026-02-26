PUBLICIDAD

23°
26 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Grand Bourg
pagos a jubilados
Pobreza en Argentina
Femicidio en campo quijano
Estafas
casos de chikungunya
plan nacional de alfabetización
año nuevo chino 2026
DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

Policiales

Muerte de una mujer en barrio Ceferino: se complica la situación de la inquilina

Según se avanzó en la investigación la encargada del inquilinato habría recibido un fuerte golpe de parte de la inquilina tras el corte en el servicio de internet.
Jueves, 26 de febrero de 2026 12:02
La investigación por la muerte de una mujer, encargada de un inquilinato, en una vivienda del barrio Ceferino sumó en las últimas horas un elemento clave que modificó el rumbo de la causa. Fuentes vinculadas al caso confirmaron que se cambió la carátula lo que implica que habría existido una agresión sin intención directa de matar, pero que derivó en el fallecimiento de la víctima.

De acuerdo con el testimonio incorporado al expediente, la inquilina habría ido de manera violenta al domicilio para increpar a la mujer por el supuesto corte del servicio de internet ante la falta de pago. En ese contexto, siempre según la versión que ahora analiza la Justicia, le habría propinado un golpe de puño en el rostro. Tras la agresión, la víctima se descompensó y murió.

El cambio de calificación legal complica la situación procesal de la inquilina, ya que ahora la investigación se centra en determinar el grado de responsabilidad en el hecho y si el accionar tuvo relación directa con el desenlace fatal. La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

