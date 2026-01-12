PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
12 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Central Norte
Cuatreros
General Güemes
Conflicto en irán
gripe H3N2
Inflación
Torneo Anual de la Liga Salteña de Fútbol
Depredación ictícola
Central Norte
Cuatreros
General Güemes
Conflicto en irán
gripe H3N2
Inflación
Torneo Anual de la Liga Salteña de Fútbol
Depredación ictícola

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

El Festival de la Tradicción llega a Cachi

El encuentro de los Valles Calchaquíes se realizará el 26 de enero en el Anfiteatro Cultural y Deportivo. 
Lunes, 12 de enero de 2026 01:24
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El municipio de Cachi presentó la 33 edición del Festival de la Tradición Calchaquí, una celebración de las raíces culturales del Valle Calchaquí y una expresión viva de la historia, la identidad y las costumbres de la región. Será el 26 de enero, a partir de las 23, en el Anfiteatro Cultural y Deportivo.

Notas Relacionadas

La programación incluye espectáculos folclóricos, danzas tradicionales, feria de artesanos, propuestas gastronómicas regionales y la participación de artistas del Valle Calchaquí, del ámbito nacional e internacional, ballets locales y referentes culturales de la región. Entre las presentaciones destacadas se encuentra la actuación del grupo Los Kjarkas.

Impacto positivo

El acto estuvo encabezado por el intendente de Cachi, Américo Liendro; y por la Subsecretaria de Desarrollo y Competitividad Turística, Alejandro Romero. El festival cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes y la Secretaría de Cultura.

Romero manifestó: "Es una fiesta que representa el espíritu del Valle, no solo por su propuesta artística sino también por todo lo que moviliza a nivel turístico, cultural y económico para Cachi y su comunidad".

Por su parte, el intendente Liendro señaló: "Este festival es parte de nuestra historia y una de las expresiones culturales más importantes de Cachi". Y sumó: "Cada edición convoca a vecinos y visitantes que llegan a conocer nuestras tradiciones, nuestra música y nuestros paisajes, generando un impacto positivo".

Paseos y paisajes

Cachi ofrece, además, una amplia propuesta turística que incluye su casco histórico y plaza principal, la Iglesia San José, el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, la Ruta del Vino del Alto Valle Calchaquí, el Nevado de Cachi, trekking y senderismo, mountain bike, travesías 4×4, turismo astronómico y paisajes emblemáticos de cardonales y montañas.

El acceso al municipio desde la ciudad de Salta se realiza por la Ruta Provincial 33, atravesando la Cuesta del Obispo, el Parque Nacional Los Cardones y la Recta del Tin Tin, uno de los recorridos más destacados por su belleza e imponencia de la provincia.

Los Valles esperan a salteños y turistas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD