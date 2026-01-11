PUBLICIDAD

17°
12 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Central Norte
Cuatreros
General Güemes
Conflicto en irán
gripe H3N2
Inflación
Torneo Anual de la Liga Salteña de Fútbol
Depredación ictícola
Salta

Multitudinario Desentierro del Carnaval a pura música y tradición

Más de once horas ininterrumpidas de baile marcaron el inicio del calendario carnavalero en el Valle de Lerma. Familias completas, turistas y vecinos colmaron el predio del Buen Retiro.

Lara Neira
Domingo, 11 de enero de 2026 22:22
La nieve y la témpera, protagonistas de la tarde del domingo. Foto: Javier Rueda
Rosario de Lerma fue escenario este domingo de una jornada cargada de color, música y tradición con la realización del Desentierro del Carnaval, la celebración que año tras año da inicio formal al carnaval salteño. Desde horas de la mañana y hasta entrada la noche, miles de personas participaron de una propuesta pensada para toda la familia, con una amplia cartelera artística, feria gastronómica y puestos de venta de artículos típicos.

A lo largo de la tarde, el predio de Buen Retiro fue recibiendo a vecinos de distintos barrios, visitantes de la capital salteña y de otras localidades del Valle de Lerma. Pese a una breve tormenta que cruzó la ciudad, el evento continuó con normalidad y el público se mantuvo en el lugar. "El ambiente está buenísimo, es muy familiar y la gente viene a disfrutar sin problemas", resumió María.

Foto: Javier Rueda.

Los más chicos tuvieron un rol central en la celebración. Entre nieve, harina y tempera, niños y niñas recorrieron el predio acompañados por sus familias. Gael, de seis años, contó que lo que más le gustó fue "tirar nieve".

Foto: Javier Rueda.

El carácter popular del evento también se reflejó en los precios. En los puestos se ofrecían aerosoles de nieve a 3.000 pesos o dos por 5.000, temperas desde 3.000, harina y accesorios a valores accesibles. "Se vende mucho porque hace calor y la gente se prende", señaló Delia, feriante del predio. En total, se instalaron alrededor de 350 puestos, entre venta de artículos, comida y bebidas.

Foto: Javier Rueda.

El intendente Sergio Ramos destacó la importancia del evento para la identidad local. "El Carnaval es mucho más que una fiesta: es el encuentro familiar, el regreso de quienes viven lejos", expresó. También remarcó que la grilla artística estuvo integrada por músicos y grupos de la región.

Foto: Javier Rueda.

La ministra de Turismo y Deporte, Manuela Arancibia, valoró el impacto cultural y turístico del Desentierro del Carnaval y el rol de Rosario de Lerma como punto de partida de las celebraciones en la provincia.

Foto: Javier Rueda.

 

