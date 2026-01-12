Una vecina de Pizarro enfrentó a dos hombres que robaban mangos en su patio

El aroma a mango maduro en el patio suele ser la invidia para cualquier vecino de General Pizarro, pero para una mujer de la calle San Martín, se convirtió en el disparador de una pesadilla nocturna. Lo que pudo ser un simple robo de paso se transformó en un enfrentamiento verbal cargado de tensión cuando la propietaria decidió no quedarse de brazos cruzados ante la impunidad de los intrusos.

Eran las primeras horas de la madrugada cuando los ruidos en el follaje del árbol delataron a los extraños. Al salir a defender su propiedad, la dueña de casa se encontró con dos sujetos de 22 y 23 años en pleno "saqueo" de una planta de mango. Sin embargo, la reacción de los jóvenes no fue la huida: con una actitud desafiante, lanzaron amenazas contra la mujer, intentando quebrar su resistencia mientras continuaban con la tentativa de hurto.

Un arresto en flagrancia

La alerta llegó rápidamente a la Subcomisaría de General Pizarro. Los uniformados se desplazaron de inmediato hacia la zona centro de la localidad, logrando ingresar al domicilio en el momento justo. Allí, los delincuentes fueron interceptados antes de que pudieran escapar con el botín o pasar a la agresión física. La intervención policial fue clave para asegurar la integridad de la víctima, quien vivió momentos de gran zozobra en su propio hogar.

Según se informó de manera oficial, los detenidos quedaron imputados por los delitos de tentativa de hurto y amenazas, en el marco de una causa que ya fue puesta en conocimiento de la Justicia. La actuación se realizó conforme a los protocolos vigentes para este tipo de hechos, resguardando a la víctima y asegurando el procedimiento.

En la investigación interviene la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia, que tomó conocimiento del caso en las primeras horas de la mañana y dispuso las medidas iniciales. Asimismo, las actuaciones quedaron bajo la órbita del Juzgado de Garantías de Joaquín Víctor González, que deberá definir la situación procesal de los acusados.