¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
10 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Consultorio de la Seguridad Social
entrevista
plan güemes
ATE
crisis en la pymes
Fentanilo
Día del Niño
Pampita Ardohaín
Consultorio de la Seguridad Social
entrevista
plan güemes
ATE
crisis en la pymes
Fentanilo
Día del Niño
Pampita Ardohaín

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

El cumpleaños de Anita García Moritán: decoración de Lilo y Stitch y todos los invitados

La hija de Pampita y Roberto García Moritán celebró su cuarta vuelta al sol. 
Domingo, 10 de agosto de 2025 10:01
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Anita García Moritán celebró su cuarto cumpleaños con una fiesta soñada que combinó color, diversión y una ambientación inspirada en Lilo y Stitch, el personaje de Disney que más le gusta. La organización estuvo a cargo de su madrina, Luciana, una de las grandes amigas de Pampita, quien cuidó cada detalle para que la jornada fuera perfecta.

La decoración incluyó guiños hawaianos y al simpático extraterrestre azul, mientras que los souvenirs para los chicos fueron originales valijitas con libros para colorear de Stitch. El festejo de Anita García Moritán arrancó a las 15 y reunió a familiares y amigos cercanos. Entre los primeros en llegar estuvieron Delfina y Santino, hijos mayores de Roberto García Moritán, el hermano de Pampita, Guillermo, con su novia, y la mamá de la modelo.

Benjamín Vicuña también se hizo presente, llevando a los hijos que comparte con Pampita: Beltrán, Benicio, además también trajo a sus retoños con la China Suárez, Amancio y Magnolia. Tras quedarse un rato, regresó más tarde para buscarlos. Bautista, por su parte, llegó con amigos y se retiró por su cuenta.
 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD