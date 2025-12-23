Navidad en Salta: cómo funcionarán los hospitales públicos el 24 y 25 de diciembre

Con motivo de Nochebuena y Navidad, y en el marco del asueto administrativo dispuesto para el miércoles 24 de diciembre, los hospitales y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública de Salta establecieron un esquema especial de funcionamiento para garantizar la atención de urgencias y emergencias en toda la provincia.

Desde la cartera sanitaria se informó que los hospitales trabajarán con guardias activas y pasivas, en algunos casos con refuerzos, mientras que los centros de salud del primer nivel de atención mantendrán las guardias habituales correspondientes a días feriados. Se recordó además que las guardias hospitalarias estarán destinadas exclusivamente a situaciones de urgencia y emergencia.

El Hospital San Bernardo mantendrá guardia activa con profesionales de cirugía, clínica médica, traumatología, cardiología, neurocirugía, odontología, bioquímica, neurología y anestesiología. Además, contará con guardias pasivas en cirugía cardiovascular, ecografía, endoscopía, cirugía torácica, hematología y urología.

Por su parte, el Hospital Materno Infantil tendrá guardias activas en los sectores pediátrico y perinatológico, áreas de internación, terapias intensivas neonatal, pediátrica y ginecoobstétrica, cirugías de emergencia y especialidades críticas. También habrá guardia pasiva para urgencias oftalmológicas y guardias de apoyo en laboratorio, diagnóstico por imágenes, admisión, archivo, farmacia, salud mental y servicio social.

El Hospital Dr. Arturo Oñativia informó que durante el 24 y 25 de diciembre la atención por guardia estará destinada únicamente a pacientes con urgencias endocrino-metabólicas. En tanto, el Hospital Papa Francisco, cabecera del área operativa Sur y referente para el Valle de Lerma, contará con guardia las 24 horas para atención de urgencias y emergencias de adultos. El Hospital Señor del Milagro mantendrá el servicio de guardia habitual para fines de semana y feriados, con médicos clínicos y laboratorio.

En cuanto a la donación de sangre, el Centro Regional de Hemoterapia recibirá donantes de cualquier grupo y factor el miércoles 24, en el horario de 7 a 12, en su sede de Bolívar 687. Los voluntarios deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas. El jueves 25 el organismo permanecerá cerrado.

Por último, el Instituto Provincial de Salud de Salta informó que sus dependencias, tanto en capital como en el interior, permanecerán cerradas los días 24 y 25 de diciembre. La farmacia del IPS, ubicada en avenida Belgrano 944, atenderá únicamente urgencias en el horario de 9 a 14. Además, el martes 24 habrá auditoría médica online de 8 a 18. Ante emergencias, los afiliados deberán comunicarse con el Centro Operativo, disponible las 24 horas, a través del 0800-777-4777 o las líneas fijas habilitadas.