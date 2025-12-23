Colectivos en Salta en Navidad: hasta qué hora funciona el transporte el 24 y 25 de diciembre

Con la llegada de Nochebuena y Navidad, muchos salteños se preguntan hasta qué hora circulan los colectivos en la ciudad y el área metropolitana. Desde SAETA confirmaron el esquema especial de funcionamiento del transporte público para el miércoles 24 de diciembre, el jueves 25 y los días posteriores, con servicios reducidos y horarios especiales.

Miércoles de Nochebuena

Según la información oficial, este miércoles 24 de diciembre el servicio de colectivos en los once municipios que integran el Área Metropolitana de Salta funcionará únicamente hasta las 19. A esa hora pasará el último coche de cada línea por el centro, con destino final hacia los barrios, marcando el cierre total del servicio por Nochebuena.

El jueves de Navidad

El jueves 25 de diciembre, día de Navidad, el transporte público retomará su actividad recién a partir de las 10 de la mañana. Ese día, los colectivos circularán con frecuencia limitada y el servicio se extenderá únicamente hasta las 22, cuando finalizará la operación en toda el área metropolitana.

Para Año Nuevo

En tanto, SAETA detalló que el mismo esquema se repetirá para Año Nuevo. El miércoles 31 de diciembre los colectivos circularán hasta las 19, mientras que el jueves 1° de enero el servicio se reanudará desde las 10 y funcionará hasta las 22. Además, los días 26 de diciembre y 2 de enero el servicio nocturno comenzará a las 00 horas, y desde las 5.30 se restablecerán las frecuencias y horarios habituales.

Para consultar los horarios específicos de cada corredor y línea, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial de SAETA o utilizar la aplicación SAETA APP, disponible para dispositivos con sistema IOS y Android, donde también se puede seguir en tiempo real la ubicación de los colectivos.

Por último, se informó que los Centros de Atención al Usuario ubicados en Paseo Salta, Pellegrini 824, el CCM y el Centro Cívico Grand Bourg permanecerán cerrados los días 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1° de enero. La atención se retomará con normalidad el 26 de diciembre y el 2 de enero.