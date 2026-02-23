El alerta amarilla por lluvia sigue y la Municipalidad trabaja para prevenir incidentes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Teniendo en cuenta que la alerta amarilla continúa y que podría seguir lloviendo durante todo el día, desde el municipio se solicita aumentar los cuidados.

Por la lluvia de anoche se registraron 17 incidentes de menor medida, entre ellos se destacan caídas de ramas y árboles y algunas anegaciones.

En este momento el área de Protección Ciudadana trabaja fuertemente para asistir a las zonas donde hubo más calles anegadas.

Se seguirán ejecutando tareas de patrullaje, limpieza de rejillas pluviales para evitar anegamientos y diferentes trabajos para ayudar a los vecinos.

Por su parte, personal de la Secretaría de Desarrollo Social desplegó un operativo en las distintas zonas afectadas para relevar las necesidades de los vecinos.

Cabe destacar que en los distintos CICs hay dispositivos para recibir a ciudadanos en caso de evacuación.

Ya que las lluvias podrían continuar, se recomienda lo siguiente:

– No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales de la vía pública

– No sacar las bolsas de residuos

– Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etcétera

En el caso de encontrarse manejando un vehículo:

– Retirar los vehículos estacionados en zonas anegables

– Circular a velocidad reducida y siempre con las luces encendidas

– Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo.

Se recuerda que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

Cabe destacar que en caso de emergencia (inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública), se encuentra habilitada la línea gratuita 105, durante las 24 horas del día.