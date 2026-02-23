Crematorio Güemes: un adiós lleno de amor y respeto para nuestras mascotas

No muy distante de la capital salteña, en la localidad de El Bordo, existe un lugar donde el amor y el respeto por nuestros peluditos se convierten en un homenaje eterno: el Crematorio Güemes.

Este establecimiento, único en el NOA, se ganó el corazón de la comunidad por su dedicación y compromiso en brindar un adiós lleno de cariño a nuestros fieles compañeros de vida.

Cremaciones individuales



Para el Crematorio Güemes, cada mascota es única y especial. Por eso, uno de los servicios que ofrecemos son las cremaciones individuales, asegurando que cada amigo peludo reciba un tributo personalizado y respetuoso. Muchas familias desean mantener un vínculo especial con sus mascotas, por lo cual ofrecemos este servicio esencial, incluso después de su partida. Beneficios: este tipo de cremación individual, garantiza que las cenizas entregadas a la familia pertenezcan exclusivamente a su mascota. Esto proporciona paz y consuelo en momentos de duelo.

Un hogar para todos los animales



El servicio de cremación está abierto para todo tipo de animales, desde perros y gatos, hasta aves, reptiles y pequeños mamíferos. Cada mascota es tratada con el mismo nivel de cuidado y respeto, porque cada vida merece ser honrada y aquí, en Crematorio Güemes, lo sabemos.

Servicio de traslado y entrega de urnas

Para aliviar y hacer menos doloroso el peso de este difícil proceso, ofrecemos un servicio completo de traslado. Retiramos a tu mascota desde el hogar o la clínica veterinaria en donde se encuentre y la llevamos al crematorio. Finalizado el proceso de cremación, las cenizas son cuidadosamente colocadas en una urna elegida por la familia y entregadas en el lugar acordado. De esta manera, la familia no tiene que preocuparse por los detalles logísticos sabiendo que su ser querido está en buenas manos.

Único refugio de amor y respeto en el NOA

El Crematorio Güemes es el primer y único crematorio de mascotas en el NOA, lo que lo convierte en una opción invaluable. Con una ubicación estratégica en RN34 (altura del km 1149), en El Bordo, facilita el arribo desde distintas localidades cercanas, incluyendo la capital salteña.

Cuidando de tí y de tu mascota



El equipo del Crematorio Güemes comprende la profunda conexión emocional que las personas tienen con sus mascotas. Por ello, ofrecemos un servicio técnico de alta calidad y brindamos apoyo emocional a las familias durante este difícil momento. Cada miembro del equipo está capacitado para manejar las situaciones con la máxima sensibilidad y profesionalismo, ofreciendo a la familia el apoyo necesario para atravesar este doloroso proceso.

Adiós con amor y dignidad



El Crematorio Güemes se dedica a proporcionar un servicio que combina la excelencia técnica con un profundo respeto y empatía hacia las familias y sus mascotas. Al elegir nuestros servicios, les aseguramos que sus queridas mascotas recibirán un adiós digno y respetuoso, manteniendo vivo su recuerdo en sus corazones para siempre.



Para más información, no dudes en contactarnos llamando o enviando un Whp al 387 2730001, o por correo electrónico a [email protected]. Estamos en RN34, Km. 1143, El Bordo, Gral. Güemes.