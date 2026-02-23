Un tramo de la ruta 51, cortado por un deslizamiento

Una importante cantidad de vehículos quedó varada este martes sobre la Ruta Nacional 51, a la altura de El Mollar, a pocos kilómetros de Campo Quijano, tras un deslizamiento de lodo y piedras que bloqueó completamente la calzada.

El derrumbe se produjo como consecuencia directa de las intensas lluvias registradas en las últimas horas tanto en el Valle de Lerma como en la Quebrada del Toro. Las precipitaciones persistentes saturaron el suelo en zonas de montaña, generando inestabilidad en las laderas y provocando el desprendimiento de material sobre la ruta.

Durante la madrugada y la mañana, la acumulación de agua fue constante. La combinación de lluvias sostenidas, escurrimientos desde sectores altos y suelos ya cargados por precipitaciones previas derivó en el alud que cubrió la cinta asfáltica con barro, piedras y sedimentos.

Conductores que circulaban por el lugar quedaron imposibilitados de avanzar en ambos sentidos, mientras aguardaban la llegada de maquinaria y personal para despejar la traza. La Ruta Nacional 51 es un corredor clave que conecta el Valle de Lerma con la Puna salteña, por lo que cada interrupción genera un fuerte impacto en el tránsito particular, el transporte de cargas y la actividad minera.

El episodio se enmarca en un contexto de lluvias significativas en la región. Según datos meteorológicos, en las últimas 48 horas se registraron más de 60 milímetros en la capital salteña, mientras que en zonas serranas las precipitaciones suelen ser incluso mayores, incrementando el riesgo de derrumbes y crecidas repentinas en cauces y quebradas.

Se recomienda evitar transitar por el sector hasta que las autoridades logren despejar la ruta y restablecer la circulación.