Navidad en Salta: cómo funcionarán la recolección de residuos, los cementerios y otros servicios municipales

Con motivo de Nochebuena y Navidad, la Municipalidad de Salta dio a conocer cómo será el funcionamiento de los distintos servicios municipales durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, fechas en las que regirá un esquema especial de atención y prestación de servicios.

Recolección de residuos

Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se informó que el miércoles 24 de diciembre el servicio de recolección de residuos se prestará únicamente hasta las 12. El servicio se reanudará el jueves 25 a partir de las 21. Se solicitó a vecinos y comerciantes, especialmente del microcentro, respetar los días y horarios establecidos para colaborar con la limpieza de la ciudad.

Centro Cívico Municipal

El Centro Cívico Municipal permanecerá cerrado tanto el miércoles 24 como el jueves 25. La atención al público se retomará con normalidad el viernes 26 de diciembre.

Cementerios municipales

Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua estarán abiertos ambos días en el horario de 7 a 19. La atención administrativa se brindará solo hasta las 13, aunque se mantendrán guardias para sepelios.

Mercados y espacios gastronómicos

El Mercado San Miguel y su Anexo atenderán al público el martes 23 en horario corrido de 8.30 a 22. El miércoles 24 abrirán de 8.30 a 17.30 y el jueves 25 permanecerán cerrados. El Mercadito Belgrano funcionará con el mismo cronograma.

El Mercadito Evita abrirá el martes 23 en dos turnos, de 11.30 a 15.30 y de 20 a 00. El miércoles 24 atenderá solo en el turno del mediodía, de 11.30 a 15.30, y el jueves 25 no habrá atención.

El Patio de la Empanada atenderá el martes 23 en horario corrido de 8.30 a 00. El miércoles 24 abrirá de 9.30 a 16.30, mientras que el jueves 25 permanecerá cerrado.

Tránsito y educación vial

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informó que los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados. En Educación Vial, el miércoles 24 se realizarán exámenes prácticos en las sedes de calle Artigas y Unión, con turnos previamente asignados, y exámenes teóricos de 8 a 12 en el CEL de calle Santa Fe. Los agentes de tránsito estarán abocados a controles en distintos puntos de la ciudad.

Bienestar animal y zoonosis

El Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá el miércoles 24 de 8 a 12 y el jueves 25 de 10 a 12, solo para urgencias. El Centro de Adopciones Matías Nicolás Mancilla permanecerá cerrado, con guardias permanentes para los animales internos. El Móvil de Castración no prestará servicio durante el feriado.

Espacios públicos, natatorios y otros servicios

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana se informó que se atenderán las emergencias que ingresen al 105 durante las 24 horas. Los Centros Integradores Comunitarios permanecerán cerrados.

En cuanto a los natatorios municipales, Juan Domingo Perón permanecerá cerrado el 24 y 25. Los complejos Carlos Xamena y Nicolás Vitale no abrirán del 22 al 25 de diciembre. La actividad se retomará en todos los natatorios el 26.

Desarrollo Social y Tribunal de Faltas

La Secretaría de Desarrollo Social brindará con normalidad el servicio de sepelios. Los vecinos que requieran esta asistencia pueden comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo, con despedida en domicilio o sala velatoria municipal.

Por su parte, el Tribunal de Faltas funcionará con guardia pasiva para casos excepcionales. Estará de turno el Juzgado de 1° Nominación, a cargo del juez Christian Abdenur.