10 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
ATE
crisis en la pymes
Fentanilo
Día del Niño
Pampita Ardohaín
La China Suárez y Mauro Icardi
Embarcación
Policiales

Susto en villa Lavalle: un auto cayó al canal Velarde

Según indicaron testigos la conductora era una mujer que aparentemente regresaba de un velorio y se habría dormido al volante. 
Domingo, 10 de agosto de 2025 12:07
Vecinos de villa Lavalle se vieron sorprendidos esta mañana cuando un auto cayó al canal Velarde. La escena, protagonizada por un VW Surán blanco, parecía sacada de una película.

 

Según testigos, la conductora regresaba de un velorio y se habría quedado dormida, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y cayera al canal.

Tras un arduo operativo con grúa y arneses, se logró retirar el auto, aunque la tarea se dificultó por la complicada posición en la que había quedado. Numerosos vecinos se acercaron al lugar para colaborar.

Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad. Hasta el momento, no se brindó información precisa sobre cuántas personas viajaban en el vehículo.


 

