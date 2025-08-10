¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
10 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Embarcación
Castañares
Juventud Antoniana
Central Norte
Cristina Kirchner
Masters 1000 de Cincinnati
River Plate
Embarcación
Castañares
Juventud Antoniana
Central Norte
Cristina Kirchner
Masters 1000 de Cincinnati
River Plate

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Juventud Antoniana pierde 1-0 ante Gimnasia de Chivilcoy. EN VIVO

Se enfrentan por el torneo del Federal A este domingo desde las 15.30. 
Domingo, 10 de agosto de 2025 14:53
Foto: Javier Rueda
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Seguí minuto a minuto el duelo entre Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y Juventud Antoniana, por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Federal A. La transmisión comenzará este domingo 10 de agosto desde las 15:30.

 


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD