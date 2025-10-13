Fuerte respaldo de vecinos a un policía

Un fuerte respaldo de vecinos y autoridades recibió un policía oriundo de Metán que asumió nuevamente el cargo de jefe de la Comisaría 1 de esa localidad.

Se trata del comisario inspector Fortunato "El Mago" Coria, quien tiene 49 años y ya lleva 22 de servicio en la fuerza. El año pasado estuvo como jefe de la misma dependencia, pero luego fue trasladado a la jurisdicción de San Remo en Salta capital.

En la ciudad de Metán se viene produciendo una ola de robos en comercios y viviendas, por lo que vecinos, comerciantes y autoridades, pedían que Coria volviera. "Cuando "El Mago" estaba a cargo de la Comisaría no pasaban estas cosas y no estaban todos estos que deambulan por las calles robando", dijo un comerciante a El Tribuno.

Al conocerse la noticia, Coria, recibió también un gran respaldo en las redes sociales de vecinos de diferentes barrios que le dieron la bienvenida y le desearon que le vaya bien en su tarea como jefe de la Comisaría 1 de Metán. "Quiero agradecer el apoyo de la superioridad, de la Jefatura de Policía y del Distrito de Prevención 3. Estoy sorprendido por este recibimiento en Metán y quiero decirles que vengo a seguir trabajando con un gran compromiso en la prevención y para combatir el delito y de esa manera continuar mejorando la seguridad en esta querida ciudad de donde soy oriundo", dijo Coria, quien en su trayectoria ocupó cargos como jefe de la Brigada de Investigaciones de Metán.

El regreso de Coria

"Se informa a la comunidad que, gracias a las gestiones conjuntas del intendente José María Issa y del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Metán, Miguel Morales, se logró el regreso del comisario Fortunato Coria a prestar servicios en nuestra ciudad", destacó la Cámara en un comunicado oficial.

"El comisario Coria es oriundo de Metán, conoce profundamente la realidad local y ha desarrollado gran parte de su carrera en nuestra comunidad. Durante el tiempo que estuvo destinado aquí, se destacó por su compromiso, cercanía y efectividad en la tarea de brindar mayor seguridad a los vecinos. Su regreso constituye un aporte valioso para mejorar la situación de la seguridad en Metán", remarcó la institución.

Reforzar la seguridad en Metán

La Cámara de Comercio de Metán informó que se están llevando adelante gestiones conjuntas ante el Ministro de Seguridad de la Provincia de Salta, con el objetivo de concretar el nombramiento de 20 nuevos efectivos policiales para reforzar la seguridad en la localidad.

"Estas gestiones están destinadas a fortalecer de manera significativa el trabajo conjunto que actualmente realizan la Policía, el Municipio, la Justicia, los legisladores provinciales, el Concejo Deliberante y la Cámara de Comercio. Desde nuestra institución estamos convencidos de que estas acciones no solo representan un beneficio para el sector comercial, sino que alcanzan a todos los vecinos de Metán, contribuyendo a brindar mayor tranquilidad y confianza a la comunidad en su conjunto", remarcó la institución en el comunicado.